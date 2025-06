Musica, bellezza, pesce, mare e swing! Ritorna la rassegna di Marano Lagunare che apre la stagione dei concerti FVG

MARANO LAGUNARE – “Ma il prossimo anno lo rifate, vero?!” E’ questa la più gettonata tra le domande che il pubblico rivolge agli organizzatori al termine di ogni rassegna, confidando in una risposta favorevole e che in questo 2025 arriva per l’ottava volta consecutiva da parte di King Velliscig e soci. Così anno dopo anno, nota dopo nota, calice dopo calice, siamo pronti a rituffarci in quella che alcuni critici – ad esser sinceri non solo locali – hanno definito la più riuscita manifestazione musicale del FVG degli ultimi anni.

Impervio da spiegare a coloro che non ci fossero mai recati, Borghi Swing è una di quelle manifestazioni che una volta che ci vai… l’anno dopo ritorni. E poi ritorni ancora. Musica, enogastronomia, territorio si esaltano nel triangolo della perfezione in altrettanti lati altrettanto armoniosi, spontanei, genuini e soprattutto all’insegna della qualità della vita.

La ricetta del successo? Semplice, frizzante, curiosa: un tour serale itinerante nella cittadina lagunare – che imperterrita fortunatamente resiste alla gentrificazione di ogni metro quadro di area marina – all’insegna di quanto sopra esposto. Suggestive piazzette (Aquileia, Frangipane, Molo Pescheria), ottima musica, vini locali, pescato del giorno delle cooperative a km0 diviso in varie proposte, atmosfera gioviale, bellezze architettoniche e naturalistiche, zero stress, tramonti commoventi. Che cosa volete di più?!

Carrellata degli ascolti in rapide pennellate, sottolineando l’accesso libero ad ogni esibizione. Aprono venerdì 27 i Green Tea Infusion, quartetto che si è messo in luce anche a Udin&jazz con un repertorio di composizioni tutte originali all’insegna del jazz solare, dell’easy listening, del lounge e naturalmente… della fusion! Ci spostiamo di una piazza al termine del live per Luc Mabal, progetto super progressive a firma Piero Pieri, Rrok Prennushi, Maurilio Balzanelli e Riccardo Morpurgo. Il mito di Mina chiude la prima giornata con le barche e la laguna a far da scenario. MinAnthology con la voce di Rossella Zarabara.

U.T. Gandhi è la storia del jazz in FVG. Sabato 28 in prima serata sarà protagonista di un dialogo performativo tra le sue percussioni, deliri elettronici e la chitarra elettrica di Marco Bianchi. Gli appassionati di improvvisazione sono allertati. A seguire il progetto narrativo-musicale dedicato a Nina Simone a firma Valerio Marchi con brani interpretati da Graziella Vendramin, testi recitati, storytelling, episodi della storia americana, proiezioni, spoken word per celebrare una paladina dei diritti afroamericani, mentre a chiudere la seconda serata ci sarà il blues tagliente di Jimi Barbiani, chitarrista slide senza compromessi.

Per i supermattinieri domenica c’è il grande classico del concerto all’alba. Ore cinque del mattino presso l’oasi naturalistica appuntamento con Suoni & Diversità della cantante brasiliana Denise Dantas, performance concepita in dialogo con l’ambiente naturale, sorta di suite poetico-musicale in cui voce, respiro e silenzio interagiscono con gli elementi paesaggistici.

Su con i giri in serata: arriva la Pordenone Big Band, diretta da Juri Dal Dan: una ventina di elementi che suonano assieme da oltre vent’anni con repertorio originale e riletture di autori quali Mingus, Gershwin, Thad Jones. Sipario con i matti della Bandakadabra, brass band torinese d’impostazione urbana e performativa che ci esalteranno con la loro capacità di coniugare spirito bandistico, teatro musicale e coinvolgimento on the street.

E poi non dite che non siete state avvisati: a fine giugno… tutti a Marano!

Per il programma completo: Marano Borghi Swing 2025

