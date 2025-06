Contrasto alla ludopatia, Riccardi: “Fondamentale aggiornare la legge”

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sul gioco d’azzardo patologico risale al 2014 e, sebbene abbia fornito importanti strumenti per la prevenzione e il contrasto della ludopatia, oggi richiede una revisione per rispondere efficacemente ai nuovi scenari sociali. È quanto sostiene l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha recentemente discusso il tema in sede di Comitato per la legislazione.

Un fenomeno in crescita

I dati parlano chiaro: nel 2022, il gioco d’azzardo fisico, che include lotterie, bingo e concorsi sportivi, ha generato in regione un flusso economico di 1.136 milioni di euro, con una spesa media pro capite di ben 1.109 euro. Parallelamente, si assiste a una forte crescita del gioco online, accelerata dalla pandemia: a livello nazionale, infatti, la spesa è passata da 36 miliardi nel 2019 ai 73 miliardi nel 2022.

Nuove sfide sociali e solitudine

L’assessore Riccardi ha evidenziato come la crescente destrutturazione sociale e la solitudine aumentino la vulnerabilità delle persone rispetto al gioco patologico. Proprio per questo, sostiene, non è sufficiente un approccio esclusivamente sanitario: occorre includere componenti sociali ed educative per un intervento più integrato e completo.

Un’alleanza inter-istituzionale

Per affrontare adeguatamente questa emergenza sociale, Riccardi propone un’alleanza che coinvolga istituzioni sanitarie e sociali, i Comuni e le realtà territoriali. È necessario promuovere un intervento capillare attraverso misure di integrazione sociosanitaria, potenziando il presidio territoriale.

L’impegno dell’Osservatorio regionale

L’Osservatorio FVG sulle dipendenze si occupa da oltre un decennio di persone affette da ludopatia patologica, quasi 600 nel solo 2022. Oltre alle attività terapeutiche e al monitoraggio periodico delle persone assistite, vengono promossi percorsi di educazione sanitaria rivolti anche alle famiglie e alle scuole, fondamentali per prevenire il fenomeno.

