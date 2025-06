Udine investe nell’IA per servizi pubblici più efficienti

Udine scommette sull’innovazione e sull’Intelligenza Artificiale per rendere la pubblica amministrazione più efficiente, accessibile e sostenibile. L’Amministrazione comunale ha avviato un ambizioso piano di transizione digitale, articolato su quattro assi strategici: semplificazione dei servizi al cittadino, ottimizzazione dei processi interni, gestione intelligente del territorio e pianificazione urbana sostenibile. Tutto questo grazie anche alla collaborazione con l’Università di Udine e all’adozione di tecnologie all’avanguardia.

IA al servizio dell’edilizia privata

Uno degli interventi più significativi riguarda il servizio di edilizia privata, rivoluzionato grazie alla collaborazione con l’AVML Lab dell’ateneo friulano. L’obiettivo? Digitalizzare e automatizzare le procedure di consultazione e analisi delle pratiche edilizie.

Il progetto, sviluppato in due fasi, ha prodotto un modello neurale capace di riconoscere automaticamente le planimetrie catastali, anche storiche, con una precisione del 92%. In seguito, un secondo algoritmo ha reso possibile la segmentazione automatica degli spazi interni, calcolando in modo preciso la superficie utile degli immobili.

Questa innovazione ha un impatto diretto sul lavoro degli uffici comunali, in particolare nella verifica dell’idoneità alloggiativa, oggi più veloce, tracciabile e precisa.

Superview: prevenzione climatica grazie all’IA

Udine è anche partner del progetto europeo Superview, che mira alla creazione di una piattaforma digitale per l’allerta meteo precoce. Grazie a sensori IoT, videocamere e modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale, sarà possibile anticipare eventi climatici estremi come nubifragi e grandinate.

Questa iniziativa, finanziata dal programma Interreg, rafforza la resilienza climatica urbana e permette una risposta più tempestiva da parte della Protezione civile.

Mobilità sostenibile e ambiente sotto controllo

Sul fronte della mobilità, Udine ha attivato una rete di sensori intelligenti per monitorare il traffico e la qualità dell’aria in tempo reale. I dati raccolti (flussi veicolari, inquinanti atmosferici, congestioni) vengono elaborati da algoritmi predittivi che supportano le scelte dell’Amministrazione in materia di trasporti e ambiente.

Questo approccio permette di anticipare criticità, migliorare la viabilità urbana e ridurre l’inquinamento, contribuendo a una città più vivibile e attenta alla salute pubblica.

Verso una governance etica dell’IA

La transizione digitale avviene nel segno della responsabilità e della trasparenza. Il Comune di Udine ha definito una policy specifica per l’uso dell’IA, che prevede account protetti, supervisione umana, sicurezza dei dati e formazione del personale.

Grazie all’adozione di strumenti come Google Gemini, Vertex AI e NotebookLM, e alla formazione continua dei dipendenti, l’Amministrazione punta a un utilizzo consapevole e mirato delle tecnologie, senza mai sostituire le competenze umane, ma valorizzandole.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook