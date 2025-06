Terrore ad Aviano: uomo aggredisce il vicino con una katana

Un uomo di 44 anni residente ad Aviano è stato arrestato dai carabinieri per minacce gravi e condotte persecutorie ai danni del vicino di casa. Le tensioni, nate per motivi banali, sono presto degenerate in episodi violenti e continui, spesso in orario notturno.

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, avrebbe più volte infastidito e minacciato la vittima, che vive a pochi metri dalla sua abitazione.

Aggressione con katana: vittima ferita

Tra gli episodi segnalati, spicca un fatto accaduto a maggio: il 44enne ha colpito il vicino con una katana, causandogli lesioni superficiali. Nonostante la gravità del gesto, la vittima ha potuto essere soccorsa rapidamente dai sanitari intervenuti sul posto.

L’aggressione ha portato il vicino a chiedere aiuto ai carabinieri, stanco delle continue violenze.

Intervento dell’Arma e misura cautelare

All’ennesima aggressione, i carabinieri della Stazione di Aviano sono intervenuti, avviando indagini che hanno portato alla richiesta di misura cautelare da parte della Procura di Pordenone.

Il gip ha accolto la richiesta, ordinando la custodia in carcere per il 44enne, ritenuto socialmente pericoloso.

Caso che accende l’attenzione sulla sicurezza tra vicini

Il fatto di Aviano riaccende il tema delle aggressioni tra vicini, spesso sottovalutate fino a che non si trasformano in episodi pericolosi. Grazie alla prontezza della vittima e all’efficace lavoro dei carabinieri, si è evitato il peggio.

