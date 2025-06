Nuovo look per l’Infopoint di Trieste mentre il turismo vola

È stato inaugurato il rinnovato Infopoint turistico di Trieste, situato in via dell’Orologio, a pochi passi da Piazza dell’Unità d’Italia. L’iniziativa rientra nel più ampio piano di riqualificazione dei punti d’informazione turistica voluto da PromoTurismoFVG in tutto il Friuli-Venezia Giulia. L’obiettivo è rendere più accoglienti e funzionali queste strutture, strategiche per la promozione del territorio.

Crescita record del turismo

L’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, presente all’inaugurazione, ha sottolineato l’importanza di questo intervento che coincide con un periodo di significativa crescita turistica. Nei primi quattro mesi del 2025, infatti, le presenze turistiche a Trieste sono aumentate del 14% rispetto al già record anno 2024, a conferma del sempre maggiore interesse che la città suscita nei visitatori nazionali e internazionali.

Struttura rinnovata e accogliente

Il nuovo Infopoint si presenta come uno spazio moderno, visibile e accogliente, studiato per offrire informazioni dettagliate sulle molteplici attrazioni che la città e il Friuli-Venezia Giulia possono offrire. “Le telefonate e le richieste di informazioni sono in aumento costante”, ha commentato l’assessore Bini, evidenziando un turismo che ormai non conosce stagioni e si sviluppa tutto l’anno.

Nuovo bando per l’ospitalità

Durante l’incontro con la stampa, Bini ha inoltre anticipato l’uscita, prevista per il secondo semestre 2025, di un nuovo bando regionale destinato alle strutture ricettive con classificazione da quattro stelle in su. Un’opportunità anche per Trieste, finalizzata a rispondere alla crescente domanda di un’ospitalità multilivello che soddisfi esigenze diversificate e contribuisca ulteriormente alla crescita del settore turistico locale.

Una strategia di promozione turistica integrata

Queste iniziative si inseriscono in una strategia di promozione integrata del Friuli-Venezia Giulia, regione sempre più protagonista nel panorama turistico nazionale ed europeo. Un piano volto a valorizzare le peculiarità del territorio, dal mare alla cultura, passando per l’enogastronomia e le attività outdoor.

