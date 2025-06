Viabilità Fiume Veneto: rotatorie in fase avanzata, demolizioni previste

Proseguono i lavori per due importanti rotatorie nel Comune di Fiume Veneto, progettate per aumentare la sicurezza e la fluidità del traffico. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, durante il suo intervento in Consiglio regionale.

La rotatoria di San Vito, prevista in località Bannia, sorgerà all’incrocio tra le strade regionali PN21 e PN6, un nodo critico per il traffico locale. Amirante ha spiegato che i ritardi nei tempi di realizzazione sono stati causati da complesse pratiche di esproprio, legate a un edificio dismesso adiacente a una struttura abitata.

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato ultimato e consegnato da Fvg Strade. Attualmente si stanno acquisendo i pareri, nullaosta e autorizzazioni necessari, dopo i quali sarà avviato l’iter formale per l’approvazione definitiva.

Demolizione programmata per l’edificio interferente

A completamento del progetto, è in fase di conclusione la progettazione della demolizione del fabbricato che interferisce con l’opera. Questo passaggio sarà parte integrante dell’intervento e verrà approvato insieme alla rotatoria.

L’obiettivo della Regione è bandire la gara d’appalto entro il primo semestre del 2026, confidando nella risoluzione dei problemi ancora aperti con i proprietari dell’immobile da abbattere.

Una nuova rotatoria anche in zona Rivatte

L’altra opera prevista riguarda la rotatoria di Rivatte, inserita in un più ampio progetto di riqualificazione del tratto stradale della PN21, tra Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento.

Amirante ha annunciato la stesura di un nuovo Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) che sostituisce l’incrocio originariamente previsto con una rotatoria. Questa scelta è stata condivisa con l’Amministrazione comunale, che ora dovrà approvare una variante al Piano regolatore generale (Prgc).

Nuove soluzioni per superare i vincoli architettonici

L’intervento di Rivatte rientra nel progetto di allargamento della SR PN21, attualmente in revisione a causa dei vincoli imposti dalla Soprintendenza su tre ponticelli che non possono essere demoliti.

Per questo motivo, è stata ipotizzata una modifica del tracciato stradale, studiata per evitare qualsiasi interferenza con i manufatti tutelati. Il nuovo tracciato è attualmente in fase di progettazione, come confermato dall’assessore.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook