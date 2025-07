Assestamento di bilancio, aggiunti oltre 35 milioni per la crescita del FVG

Con oltre 35 milioni di euro di nuovi emendamenti l’assestamento di bilancio rafforza la dotazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, puntando su settori chiave per la competitività del territorio.

Consorzi e interporti al centro degli investimenti

Sono 6,5 mln le risorse previste per infrastrutturazione e manutenzione straordinaria di consorzi di sviluppo industriale e interporti, con 2 mln dedicati all’interporto di Fernetti e 1 mln per nuove piazzole di sosta dei mezzi pesanti.

Completare le opere legate al PNRR

Alla voce enti locali arrivano 4 mln per chiudere cantieri già finanziati dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare; spiccano i 2,55 mln destinati a Monfalcone per la bonifica dell’“Area Terme Romane”.

Più pedalate, meno emissioni

La mobilità ciclabile ottiene 7 mln aggiuntivi:

5 mln per l’adeguamento della Ciclovia Fvg 6 del Tagliamento

per l’adeguamento della 1,4 mln per incentivi casa–lavoro

per incentivi 595 mila euro per i piani comunali di ciclabilità

Tutela dell’ambiente e sicurezza idrogeologica

Previsti 3 mln per dragaggio e protezione della costiera di Barcola, oltre a fondi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, in risposta all’esigenza di mitigare il rischio idrogeologico.

Prossimi passaggi istituzionali

Il ddl sarà illustrato domani nelle Commissioni consiliari e approderà in Consiglio regionale il 22 luglio per il voto finale, conferma l’assessore alle Finanze Barbara Zilli.

