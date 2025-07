Sicurezza stradale Udine: piano triennale 2026-2028

Il Comune di Udine ha approvato il piano triennale 2026-2028 dedicato alla manutenzione della segnaletica stradale su tutto il territorio comunale. L’intervento, con un investimento complessivo di un milione e 150 mila euro, mira a garantire una viabilità cittadina più sicura, efficiente e conforme al contesto urbano, attraverso la cura della segnaletica orizzontale, verticale, complementare e della toponomastica.

Priorità ai quartieri e alle scuole

Le azioni manutentive interesseranno l’intera rete stradale, con particolare attenzione ai quartieri e alle aree sensibili, come quelle vicine alle scuole. Previsto un ripasso annuale della segnaletica nei pressi degli istituti scolastici e sui principali viali cittadini, luoghi attraversati quotidianamente da migliaia di veicoli. Saranno effettuati interventi specifici anche su intersezioni, stalli di sosta e zone carico-scarico vicino alle attività economiche.

Interventi anche nel centro storico

Alle opere programmate dall’amministrazione comunale si affiancheranno quelle affidate a Sistema Sosta e mobilità, responsabile della manutenzione e dell’aggiornamento della segnaletica nel centro storico, integrando così un intervento organico e coerente in tutta la città.

Avvio lavori nel 2026

I lavori partiranno a gennaio 2026, con l’appalto previsto entro la fine del 2025. Le imprese incaricate dovranno rispettare precisi tempi di esecuzione. Una speciale attenzione sarà riservata anche alla mobilità debole, ovvero a pedoni e ciclisti, rendendo gli spazi pubblici più sicuri e accessibili.

Innovazioni nella segnaletica verticale

Un ulteriore elemento qualificante sarà l’introduzione, grazie al sostegno economico del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, di una moderna segnaletica verticale ad alta visibilità, particolarmente efficace nelle ore notturne. Saranno sostituiti segnali importanti come quelli di precedenza, stop e attraversamenti pedonali e ciclabili lungo le principali arterie cittadine quali viale Palmanova, via Cividale, via Pozzuolo, viale Volontari, viale Leonardo da Vinci, via del Cotonificio, via Martignacco e viale Europa Unita.

L’impegno per la sicurezza

“La sicurezza stradale passa anche attraverso una segnaletica ben visibile e aggiornata,” ha dichiarato l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol. “Questo piano garantisce manutenzioni regolari, mirate e tempestive, specialmente nelle aree sensibili come scuole e snodi principali dei quartieri, confermando l’impegno per una mobilità urbana più sicura e accessibile e ribadendo la cura degli spazi pubblici.”

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook