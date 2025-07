Al via la prima Friuli Doc Run con Nadia Battocletti testimonial

Sabato 30 agosto 2025 Udine ospiterà la prima edizione della Friuli Doc Run, una gara podistica che coniuga sport, salute e promozione del territorio regionale. L’evento è stato presentato ufficialmente nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione a Udine, alla presenza del vicegovernatore con delega allo sport, Mario Anzil.

Lo sport come motore di comunità

Nel corso della presentazione, Anzil ha sottolineato l’importanza della manifestazione, evidenziando come “iniziative come la Friuli Doc Run siano un’occasione concreta per valorizzare il Friuli-Venezia Giulia e farlo conoscere a livello nazionale e internazionale“. Secondo Anzil, la regione investe significativamente nello sport perché lo considera non solo strumento di benessere fisico, ma anche come mezzo educativo e sociale fondamentale, capace di promuovere l’inclusione e rafforzare la coesione sociale.

Valorizzazione del territorio e inclusività

La Friuli Doc Run, organizzata da Asd Promorun in collaborazione con la Maratonina di Udine, il Comune e la Regione, vedrà la partecipazione speciale dell’atleta Nadia Battocletti, medaglia d’argento olimpica e simbolo dello sport italiano. Questo evento rappresenta un’importante occasione per diffondere stili di vita sani e valorizzare l’inclusione, coinvolgendo anche realtà istituzionali come Inail, Anmil, Cip e Fidal.

Un Memorial speciale dedicato a Lorenzo Parelli

Un particolare significato sarà attribuito al memorial intitolato al giovane Lorenzo Parelli, il cui nome è legato alla Carta di Lorenzo, documento che promuove valori profondi come sicurezza, educazione e responsabilità tra le nuove generazioni.

Friuli Doc e la promozione del territorio

Inserita nella cornice della popolare manifestazione Friuli Doc 2025, la gara rappresenta anche una straordinaria occasione di promozione turistica del territorio, celebrando la regione descritta da Ippolito Nievo come un compendio di monti, pianure e lagune.

Informazioni utili

Per partecipare alla gara o per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: Friuli Doc Run 2025.

