Trieste raddoppia gli alloggi per studenti, in arrivo 230 nuovi posti letto

Dal 1° settembre 2025, Trieste potrà contare su 230 nuovi alloggi per studenti grazie alla gestione da parte di Ardis, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio, del complesso dell’ex Ospedale Militare in via Fabio Severo. La struttura diventerà una nuova Casa dello Studente inserita nel Polo universitario cittadino, andando a sostituire temporaneamente la residenza E4 attualmente chiusa per lavori di manutenzione.

Un nuovo grande studentato all’ex Caserma di via Rossetti

Un secondo importante progetto riguarda l’ex Caserma di via Rossetti 76, dove verrà realizzato un moderno studentato da oltre 50 posti letto, pensato in particolare per gli studenti dell’Area Medica. Oltre alle stanze singole e ai miniappartamenti, la struttura comprenderà anche aule studio, cucine comuni e una mensa, offrendo spazi per la vita collettiva e lo studio.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 21,5 milioni di euro, di cui 13,5 milioni già stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (10 milioni nel 2023 e ulteriori 3,5 milioni con l’ultimo assestamento di bilancio).

Diritto allo studio rafforzato con investimenti strategici

“Lavoriamo per aumentare il numero degli alloggi in Friuli-Venezia Giulia – ha dichiarato l’assessore regionale Alessia Rosolen – e abbiamo appena approvato le Linee guida triennali per il diritto allo studio, che prevedono un incremento complessivo di 266 posti letto entro i prossimi anni”.

La strategia regionale si concentra su due assi fondamentali: l’aumento della disponibilità abitativa per studenti meritevoli e la copertura totale delle borse di studio, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto allo studio.

Accordi strategici con l’Università di Trieste

L’operazione è frutto della rinnovata collaborazione tra Regione e Università degli Studi di Trieste, che ha portato alla firma di una convenzione quinquennale (rinnovabile) per l’uso del complesso di via Fabio Severo da parte di Ardis. Inoltre, 63 nuovi alloggi saranno riservati agli studenti del Collegio Universitario di Merito Fonda.

Il rettore Roberto Di Lenarda ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per rafforzare l’attrattività dell’ateneo giuliano, già in forte crescita e con nuove opportunità didattiche, in particolare nell’ambito delle Lauree Magistrali.

Un ateneo in espansione che guarda al futuro

Con l’apertura delle nuove strutture e l’impegno concreto sul fronte delle borse di studio, Trieste punta a diventare una delle mete universitarie più interessanti d’Italia, valorizzando studenti motivati e capaci.

Grazie a questi interventi, il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione all’avanguardia nella promozione del diritto allo studio e nella creazione di un sistema universitario sempre più inclusivo e competitivo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook