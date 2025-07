Trieste, numeri straordinari per il Cirque du Soleil: 72 mila spettatori e ricadute di 18 milioni per il territorio

“Alegría – In A New Light”, lo spettacolo del Cirque du Soleil presentato a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio, ha battuto ogni record in Friuli-Venezia Giulia, diventando la manifestazione live più seguita di sempre nella regione. Con quasi 72 mila spettatori, provenienti da ben 100 Paesi e da quasi tutte le province italiane, l’evento ha generato una ricaduta economica straordinaria per il territorio, stimata attorno ai 18 milioni di euro.

Particolarmente significativa è stata la presenza di spettatori provenienti da nazioni collegate direttamente con l’aeroporto di Trieste. Biglietti sono stati venduti in località lontanissime come Australia, Nuova Zelanda, Venezuela, Hong Kong, Argentina, Kazakistan e Islanda, mentre dagli Stati Uniti sono giunti appositamente ben 250 fan del celebre circo.

Sinergie e ricadute sul territorio

Durante la conferenza stampa tenutasi in Regione, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come l’amministrazione stia investendo costantemente su eventi capaci di assicurare significative opportunità economiche e promozionali al territorio. “Alegría – In A New Light” è stato un evento emblematico, realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, come il Comune di Trieste e il Teatro Rossetti, e realtà private locali.

Porto Vecchio valorizzato al massimo

Un altro aspetto positivo dell’evento è stata la capacità di valorizzare al meglio il Porto Vecchio di Trieste, sede delle 40 repliche dello spettacolo. Questo spazio iconico della città è stato così rilanciato a livello internazionale, confermando la sua centralità nelle strategie promozionali della regione.

Giovani e lavoro grazie a GO!2025&Friends

L’evento, inserito nel programma GO!2025&Friends collegato a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, ha anche rappresentato un’importante opportunità lavorativa per tanti giovani. Grazie al Recruiting Day organizzato a maggio dalla Regione, molti ragazzi sono stati selezionati e hanno accumulato complessivamente ben 1500 giornate lavorative.

Fedriga ha confermato che la Regione intende proseguire su questa strada, citando altri grandi eventi come il concerto di Jovanotti ai Laghi di Fusine, lo show di Robbie Williams allo stadio Rocco di Trieste e le iniziative legate a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025.

