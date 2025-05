Cirque du Soleil, boom di candidature: 840 domande per 180 posti nello staff di “Alegría”

Un vero e proprio assalto ai colloqui per il debutto di “Alegría – In a new light”: il Recruiting Day organizzato al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha registrato 840 candidature per entrare nella squadra del Cirque du Soleil dal 13 giugno al 13 luglio a Trieste.

Numeri da record al Recruiting Day

Secondo quanto riferito dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, 404 candidati hanno compilato le domande – ognuno potendo concorrere per più profili – e 255 sono risultati idonei. In una sola giornata si sono tenuti 360 colloqui distribuiti su 11 postazioni, segno dell’imponente interesse suscitato da uno degli spettacoli più celebri al mondo.

Le figure professionali richieste

Il Cirque du Soleil cerca 180 addetti nei servizi di supporto (facchini, vigilanza non armata, maschere, biglietteria), retail (food & beverage, merchandising) e cucina (cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri). Il ruolo di maschera è stato il più gettonato con 109 candidature, seguito da facchini (83), biglietteria (66), food & beverage (59), vigilanza (22) e cucina (21).

Prove multiple e versatilità dei candidati

Curioso il dato sulle candidature multiple: 4 persone hanno sostenuto quattro colloqui in altrettanti settori, 20 ne hanno affrontati tre, 54 due, mentre 178 si sono concentrati su un’unica mansione. Una versatilità che risponde perfettamente alle esigenze logistiche di un evento internazionale itinerante.

Impatto occupazionale e ricadute sul territorio

L’arrivo del Cirque du Soleil promette ricadute economiche significative su Trieste e sull’intera Friuli-Venezia Giulia, sia in termini di indotto turistico sia di opportunità lavorative per giovani e professionisti del settore hospitality. L’iniziativa della Direzione centrale Lavoro conferma la volontà della Regione di valorizzare i grandi eventi culturali per creare occupazione qualificata.

Il calendario di “Alegría” a Trieste

Lo chapiteau del Cirque sorgerà nell’area del Porto Vecchio e ospiterà “Alegría – In a new light” dal 13 giugno al 13 luglio 2025, con spettacoli quasi quotidiani. I selezionati saranno formati nelle prossime settimane per garantire accoglienza e servizi di qualità ai circa 100.000 spettatori attesi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook