Sopralluogo a Trieste degli assessori Roberti e Rosolen all’ex caserma dove nascerà il campus studentesco

Gli assessori regionali Alessia Rosolen (Istruzione, Formazione e Università) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) hanno effettuato un importante sopralluogo all’ex caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti a Trieste. Insieme ai responsabili dell’Edr (Ente di Decentramento Regionale), hanno verificato gli spazi destinati a diventare un innovativo polo studentesco.

Un campus immerso nel verde

Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, trasformerà questa storica area in un campus universitario e studentesco moderno, ricco di verde e aree dedicate a cultura e sport. Secondo quanto affermato dagli assessori, l’intervento rappresenta una significativa rigenerazione urbana, realizzata tramite un partenariato pubblico-privato.

Un polo strategico per gli studenti

Il nuovo polo sarà caratterizzato dalla presenza di istituzioni scolastiche diversificate, dalla formazione secondaria agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), fino alle facoltà universitarie. Di particolare rilevanza, sarà lo studentato destinato alle Scienze mediche, posizionato strategicamente vicino agli ospedali Maggiore e di Cattinara. Questo campus intende diventare un punto di riferimento per giovani e studenti, interpretando al meglio le esigenze della città e dei suoi giovani.

Partenariato pubblico-privato e tempi di realizzazione

“Questo comprensorio ha un alto valore storico e simbolico per Trieste, ed è al centro di grande interesse anche da parte dei privati, interessati a creare partnership virtuose per la comunità“, ha dichiarato Roberti. La durata prevista per la completa realizzazione del campus è stimata in circa dieci anni, ma saranno anticipati interventi per rispondere tempestivamente alle esigenze degli istituti scolastici più urgenti.

Sviluppo di infrastrutture e aggregazione sociale

Nel corso del sopralluogo è stata verificata la disponibilità degli edifici esistenti e la loro compatibilità con i vincoli imposti dalla Soprintendenza. Prossimamente partiranno le opere di urbanizzazione primaria, che comprenderanno energia elettrica, acqua, gas, rete fognaria, illuminazione pubblica e fibra ottica. Previsti anche spazi destinati all’aggregazione sportiva e culturale, inclusi auditorium e palestre.

