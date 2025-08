Correva a 50 all’ora su una e-bike truccata: fermato dalla Polizia

Un uomo di 50 anni, di nazionalità turca, è stato fermato dalla Polizia Locale di Trieste mentre percorreva via Carducci a bordo di una bicicletta elettrica modificata. Il mezzo era in grado di raggiungere i 50 chilometri orari, una velocità incompatibile con le caratteristiche di una comune e-bike. L’intervento degli agenti ha rivelato una lunga serie di irregolarità che hanno portato a multe e sequestri.

La patente era falsa e mancavano targa e assicurazione

Durante il controllo, è emerso che il cinquantenne era in possesso di una patente falsa, smascherata dagli agenti del Nucleo Falso Documentale della Polizia Locale, operativo dal 2024. Oltre alla falsificazione del documento, l’uomo è stato sanzionato per guida senza patente, senza casco, e per l’utilizzo di un mezzo privo di targa, di documenti di circolazione e senza assicurazione.

Il mezzo è stato quindi posto sotto sequestro e sottoposto a fermo amministrativo, vista l’evidente pericolosità della sua circolazione in ambito urbano.

L’intervento della Polizia Locale

A ricostruire l’accaduto è stata l’assessore alla Sicurezza Caterina de Gavardo, che ha lodato il lavoro degli agenti:

“Qualche giorno fa una pattuglia del Reparto Motorizzato della nostra Polizia Locale, mentre presidiava con attenzione il centro cittadino, ha notato un uomo, in sella a una e-bike, procedere senza far uso dei pedali lungo via Carducci. Ne è scaturito un controllo approfondito, in cui è stato coinvolto anche il nostro Nucleo Falso Documentale, e grazie ad un ottimo lavoro di squadra, i risultati sono stati eccellenti”.

L’uomo è stato fermato dopo aver svoltato in via Coroneo, dove è stato accertato che la sua bicicletta procedeva a velocità costante di 50 km/h per circa 500 metri, senza l’uso dei pedali, e addirittura in lieve salita.

Una bici che è un ciclomotore

I successivi controlli tecnici hanno confermato che il veicolo non era più assimilabile a una bicicletta elettrica, ma aveva tutte le caratteristiche di un ciclomotore. In particolare, era “completamente a propulsione elettrica, senza necessità di azionare i pedali, con una batteria da 750 kW”, ovvero una potenza decisamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente, che fissa il tetto a 250 W per le e-bike.

Questo episodio solleva ancora una volta il problema della sicurezza e della legalità nella circolazione dei mezzi elettrici, sempre più diffusi e spesso soggetti a modifiche non consentite che li trasformano in veri e propri ciclomotori camuffati.

