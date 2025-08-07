CrediFriuli, utile record: oltre 15 milioni nei primi sei mesi

CrediFriuli archivia i primi sei mesi del 2025 con un utile netto di oltre 15 milioni di euro, confermando la propria solidità all’interno del Gruppo Bancario Iccrea e nel panorama bancario regionale. Le masse amministrate superano i 3,6 miliardi di euro, in aumento del 9,4 % su base annua, mentre gli impieghi raggiungono 1,2 miliardi di euro.

Raccolta in crescita a doppia cifra

La raccolta totale oltrepassa i 2,3 miliardi di euro: +9,16 % nella componente diretta e +13,1 % in quella indiretta, trainata dal risparmio gestito e previdenziale. Il trend positivo è accompagnato da un incremento dei clienti, ora oltre 50 000, con quasi 1 800 nuovi conti correnti aperti nel semestre.

Boom dei mutui casa e focus ESG

Nei primi sei mesi del 2025 CrediFriuli ha stipulato quasi 500 mutui casa, segnando un balzo del 75 % rispetto al 2024. Il 12 % rientra nella linea mutui Green, introdotta nel 2024 per promuovere l’edilizia sostenibile. L’attenzione ai criteri ESG si riflette anche nel supporto alle PMI in transizione verde e nell’organizzazione di convegni dedicati a soci e clienti.

Solidità patrimoniale e gestione prudente del rischio

La banca mantiene una politica di prudenza: il rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi netti è pari allo 0,25 %, mentre il patrimonio netto supera i 250 milioni di euro. «Il monitoraggio costante della qualità del portafoglio crediti – sottolinea il direttore generale Gilberto Noacco – è alla base della nostra solidità», evidenzia il manager.

Polizze assicurative: raddoppia la produzione

Nel semestre è raddoppiata la nuova produzione di polizze assicurative ramo danni, con oltre 3 000 contratti. Il risultato consolida il ruolo di CrediFriuli come consulente assicurativo di riferimento per la clientela.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook