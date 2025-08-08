Seguici su

Udine

Dal diploma al manager: la scalata lampo dei talenti ITS Malignani

Giovani friulani dai banchi dell’ITS alle chiavi del management alberghiero in tempo record
Avatar

Pubblicato

43 minuti fa

il

Campana di servizio hotel
Campana di servizio hotel ( © Depositphotos)

Con un diploma da 110 e lode all’ITS Malignani di Udine, indirizzo turismo, e appena vent’anni, Athos Conchione, Gabriele Di Cicco e Nicola Bernardi hanno compiuto il grande salto: dall’aula alla squadra manageriale dell’Hotel President di Lignano Riviera. Con incarichi rispettivamente di revenue assistant, supervisor food & beverage e manager assistant & quality supervisor, i tre dimostrano che la valorizzazione del talento giovanile è già realtà.

Per approfondire:

Il progetto “The Game – Management e Ospitalità 4.0”

Il loro percorso nasce con “The Game – Management e Ospitalità 4.0”, format ideato dal direttore Alberto Lavorgna e sostenuto dalla Società Lignano Pineta. Il programma, nato a Lignano Sabbiadoro e oggi replicato in tutta Italia, unisce formazione pratica e stage in strutture ricettive, colmando il divario fra teoria e attività sul campo.

Lo stage che fa la differenza

Proprio all’Hotel President i tre giovani hanno svolto il tirocinio formativo: mesi di pratica in cui hanno trasformato nozioni tecniche in competenze operative. È bastato il tempo di discutere il progetto finale perché la direzione decidesse di assumerli subito e affidare loro ruoli di responsabilità.

“La nostra politica delle risorse umane genera risultati concreti: collaboratori che tornano stagione dopo stagione, consolidando competenze, relazioni e senso di appartenenza” – sottolinea Lavorgna. Un caso emblematico? Caterina Bianchi, da apprendista receptionist a vicedirettrice.

Investire nei giovani talenti

Per Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta, la scelta è strategica: “Stiamo dimostrando che si può essere profittevoli investendo sui giovani: l’eccellenza del servizio nasce dalla valorizzazione delle risorse umane”. In un settore competitivo come il turismo, puntare su entusiasmo e competenze fresche diventa vantaggio competitivo.

Il successo del trio conferma che sinergia tra istituti tecnici, imprese e territorio può produrre carriere accelerate e benefici per l’intero comparto. Un modello da esportare, capace di offrire ai giovani motivati una corsia preferenziale verso posizioni di vertice e, al contempo, garantire alle aziende personale qualificato e fidelizzato.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?