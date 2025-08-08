Imprese Under 35 in Friuli-Venezia Giulia, il sorpasso che non ti aspetti

Nel primo trimestre 2025 in Friuli-Venezia Giulia si contavano 6.751 imprese under 35, pari al 7 % delle 96.752 aziende attive. Una quota ancora inferiore alla media nazionale (7,5 %), ma che segna una crescita dello 0,3 % a fronte del -2,8 % registrato nel resto d’Italia. Dopo anni trascorsi in fondo alla classifica, la regione risale fino a metà graduatoria grazie a una controtendenza positiva.

Le ragioni del recupero

Secondo il Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, il gap storico deriva anche da un tasso di disoccupazione giovanile più basso e da una minore presenza di Neet (10,6 % contro il 15,2 % nazionale). Tuttavia, la ripresa attuale testimonia un rinnovato dinamismo imprenditoriale tra i giovani.

La voce della Camera di Commercio

«Dobbiamo diffondere la cultura d’impresa tra i ragazzi», ribadisce il presidente Giovanni Da Pozzo. L’ente camerale moltiplica incontri nelle scuole, podcast e video su Spotify e YouTube, oltre a progetti con Junior Achievement e il Comitato Imprenditoria Giovanile. L’obiettivo è rafforzare formazione manageriale e competenze Its per trasformare le idee in start-up di successo.

Mappa provinciale

Trieste : 8,4 % di imprese giovanili

: 8,4 % di imprese giovanili Gorizia : 7,4 %

: 7,4 % Pordenone : 7 %

: 7 % Udine: 6,4 % (ma ospita il 44,1 % delle aziende under 35 regionali)

Trieste e Gorizia superano la media regionale, mentre Udine resta sotto ma concentra quasi la metà delle realtà under 35.

Identikit dell’impresa giovane

Le imprese individuali rappresentano il 79,3 % del totale giovanile (51,2 % tra le non giovanili). Più di una su quattro è straniera (28,5 %) o femminile (26,9 %), segno di un ecosistema sempre più inclusivo e multiculturale.

Settori che trainano la crescita

Nel 2024 sono nate 1.653 nuove imprese giovanili. Al top:

Costruzioni : 298 nuove attività (18 % del totale)

: 298 nuove attività (18 % del totale) Commercio : 241

: 241 Agricoltura e settore primario: 127

Guardando all’incidenza sul proprio comparto, spiccano servizi alle imprese (12,6 %), finanziario-assicurativo (10,7 %) e noleggio/agenzie di viaggio (9 %).

Per Da Pozzo, «serve creare condizioni ideali per sostenere le imprese under 35, offrendo strumenti e fiducia. I giovani stanno trovando opportunità in settori chiave legati a servizi e innovazione: un segnale di vivacità imprenditoriale che può cambiare il volto economico della regione».

