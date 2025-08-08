Italia basket 2025: allenamenti aperti al PalaTrieste

È ufficialmente cominciato il secondo periodo di preparazione dell’Italia in vista di EuroBasket 2025, la rassegna continentale che gli Azzurri inaugureranno il 28 agosto a Cipro. Dopo due giorni di meritato riposo, il CT Gianmarco Pozzecco ha ritrovato 13 giocatori al PalaTrieste, mentre Darius Thompson è atteso in città giovedì 7 agosto. I compagni Davide Bortolani e Michele Caruso hanno invece avuto il via libera per lasciare il gruppo dopo il primo raduno di Trento.

Allenamenti a porte aperte

Per avvicinare ancor di più tifosi e squadra, le sessioni di giovedì 7 e venerdì 8 agosto saranno aperte al pubblico sugli spalti del PalaTrieste. Un’occasione unica per vedere da vicino i nuovi schemi di Pozzecco e respirare l’atmosfera Azzurra prima delle amichevoli estive.

Le amichevoli su Sky

Il programma di test pre-Europeo prevede sei partite totali. Si parte sabato 9 agosto con la sfida alla Lettonia del coach italiano Luca Banchi: palla a due al PalaTrieste e diretta su Sky Sport Basket (canale 209). L’ultima amichevole in Italia andrà in scena giovedì 14 agosto a Bologna contro l’Argentina, sempre live su Sky. Seguirà il prestigioso Torneo dell’Acropolis ad Atene: di nuovo Lettonia giovedì 21 agosto alle 19.15 italiane e, il giorno dopo, padroni di casa della Grecia allo stesso orario.

Verso EuroBasket 2025

Ogni dettaglio conta: tra carichi di lavoro calibrati, prove tattiche e rotazioni sperimentate, l’obiettivo resta quello di arrivare al debutto ufficiale del 28 agosto con la miglior chimica possibile. La voglia di ripetere – e superare – il brillante cammino dell’ultimo Europeo è palpabile; la spinta del pubblico, a Trieste come sui divani di casa, sarà un fattore decisivo.

