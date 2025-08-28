Seguici su

Udine in finale a Future4Cities: il Comune chiama i cittadini al voto

Udine finalista al concorso nazionale Future4Cities con il progetto “UDINE Resiliente”: ora serve il voto dei cittadini
La città di Udine - Future4Cities
La città di Udine ( © Depositphotos)

Udine è tra le cinque città finaliste del concorso Future4Cities, promosso da Will Media e dedicato ai progetti più innovativi di rigenerazione urbana e sostenibilità. La capitale del Friuli ha superato oltre duecento candidature nazionali e si gioca la vittoria nella categoria Azione climatica con il progetto “UDINE Resiliente: Strategie urbane per l’adattamento al cambiamento climatico”.

L’appello del Comune

Per conquistare il premio, però, serve il sostegno della comunità. Il Comune di Udine ha lanciato un appello pubblico ai cittadini, invitandoli a esprimere la propria preferenza online. L’amministrazione comunale ha avviato una vera e propria campagna di “televoto green” attraverso i propri canali istituzionali e social, sottolineando che ogni voto è importante per provare a portare a casa il riconoscimento.

Le azioni di “UDINE Resiliente”

Il progetto punta a rafforzare la capacità della città di affrontare le sfide del cambiamento climatico. Le azioni previste comprendono:

  • la valorizzazione e creazione di aree verdi;
  • la rigenerazione di spazi abbandonati;
  • lo sviluppo delle oasi climatiche, veri e propri laboratori urbani dove bambini e ragazzi partecipano ad attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione sulla sostenibilità.

Le oasi rappresentano un punto di incontro tra ambiente e comunità, pensate per essere al tempo stesso spazi di benessere e strumenti educativi.

Come votare

Sostenere “UDINE Resiliente” è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale del premio Future4Cities, selezionare la categoria Azione climatica e scegliere la proposta di Udine. “Ogni clic è un gesto concreto a favore di una città più resiliente, verde e inclusiva”, sottolinea il Comune.

Meloni: “Orgoglio, ma ora servono i voti”

A ribadire l’importanza del traguardo è l’assessora all’Ambiente ed Energia, Eleonora Meloni:

“Essere in finale è un motivo di orgoglio. È la conferma che le politiche ambientali avviate vanno nella direzione giusta. Le oasi climatiche sono strumenti educativi e sociali che coinvolgono i cittadini, a partire dai più piccoli. Ora chiediamo agli udinesi di sostenerci con un voto online: questo progetto è il frutto di un impegno collettivo per il futuro della città”.

Con il voto dei cittadini, Udine potrebbe portare a casa un riconoscimento nazionale che premia la visione green e inclusiva della città.

