In corso a Lignano Sabbiadoro il Symposium Karate Fijlkam 2025 fino al 31 agosto

Il Symposium Karate Fijlkam 2025 ha preso ufficialmente il via al Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, confermando la località balneare friulana come uno dei poli più importanti per lo sport a livello nazionale. La manifestazione, che si svolgerà fino al 31 agosto, rappresenta l’appuntamento federale più ampio e articolato dell’anno per la disciplina del karate.

Anzil: “Sport, turismo e formazione insieme”

Alla cerimonia inaugurale è intervenuto il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha sottolineato come questo evento “confermi il ruolo di Lignano e della regione come punto di riferimento per i grandi eventi sportivi”. Grazie agli investimenti regionali sulle strutture, il Symposium si presenta come un’occasione di crescita e confronto che unisce sport, turismo e formazione, valorizzando i valori educativi e sociali incarnati dal karate: rispetto, disciplina e responsabilità.

Sei giornate di incontri e formazione

Il programma prevede sei intense giornate con sessioni teoriche e pratiche, workshop, presentazioni e tavole rotonde che coinvolgeranno tutte le Commissioni Federali del settore Karate Fijlkam e i migliori maestri italiani.

Ampia l’offerta formativa: dal seminario giovanile agli incontri dedicati ai Master, dal Karate Tradizionale al ParaKarate, fino al progetto internazionale Guardian Girls, che promuove l’empowerment e l’autodifesa femminile.

Valori educativi e inclusione sociale

“Questo evento – ha aggiunto Anzil – è anche un momento di condivisione che unisce tutta la comunità del karate, dai tecnici agli atleti, dai dirigenti alle famiglie. La Regione sostiene con convinzione manifestazioni che sanno coniugare agonismo e valori formativi come educazione, rispetto e autocontrollo”.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di collaborazioni che la Regione porta avanti, come il progetto GO!2025 È Jita Kyoei, legato a Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025, che evidenzia lo sport come strumento di crescita civile e culturale.

La novità: l’Open League

Ad arricchire il Symposium è arrivata anche la prima edizione della Open League, una competizione agonistica di alto livello che accompagna le giornate di formazione e confronto.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, oltre ad Anzil, il sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, il direttore delle Risorse Umane di Sport e Salute Riccardo Meloni, il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon, il presidente Fijlkam Giovanni Morsiani e il presidente del settore Karate Davide Benetello.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook