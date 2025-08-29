Insiel apre le porte agli studenti, alla scoperta del cuore tecnologico della Regione

La Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Insiel, lancia il progetto “Visite didattiche al Data Center Insiel e focus sulla cybersecurity”, rivolto alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa partirà nell’anno scolastico 2025/26 e proseguirà anche nei due successivi, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo delle nuove tecnologie e della sicurezza digitale.

Un percorso tra data center e sicurezza informatica

Il programma prevede una ventina di mezze giornate, da ottobre 2025 ad aprile 2026, con una media di tre visite mensili. Ogni incontro, destinato a circa 20-22 studenti, offrirà un tour nelle sale server del Data Center Insiel e un approfondimento dedicato alla cybersecurity, curato dalla Divisione Cybersicurezza e Privacy della società regionale.

Opportunità per studenti e scuole

Il progetto si rivolge in particolare ai licei scientifici a indirizzo informatico e agli istituti tecnici con corsi di elettronica, telecomunicazioni e sistemi informativi aziendali. Per le classi terze la visita rappresenterà un’occasione di orientamento, mentre per le quarte sarà utile a consolidare scelte post-diploma verso università o percorsi professionali nel settore Ict e della sicurezza informatica.

Adesioni entro il 22 settembre

Le scuole interessate dovranno inviare la propria adesione entro il 22 settembre 2025 tramite il modulo inviato dall’Ufficio scolastico regionale. Il calendario definitivo sarà poi concordato direttamente con Insiel.

Callari: “Investire nei giovani per vincere le sfide digitali”

L’assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha sottolineato come il progetto rappresenti molto più di una semplice esperienza didattica: “In Italia i dati sull’inverno demografico sono preoccupanti, ma servono nuove intelligenze: i giovani che sceglieranno di lavorare nel digitale. Un Libro bianco di Assinter stima che nei prossimi anni serviranno circa 900mila professionisti con competenze digitali. Portare le scuole a contatto con queste realtà è fondamentale per il futuro”.

Rosolen: “1,9 milioni di euro per AI e cybersecurity”

L’assessore al Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen, ha evidenziato che le visite didattiche si inseriscono nel Piano Scuola Digitale già avviato in regione.

“Abbiamo garantito strumenti, connessione e infrastrutture digitali a tutte le scuole e per il prossimo triennio investiremo 1,9 milioni di euro su intelligenza artificiale e cybersecurity. I dati sono la nostra cassaforte del futuro e servono a orientare le nuove generazioni verso percorsi di studio e lavoro coerenti con il mercato”. Rosolen ha ricordato anche la collaborazione con le Università di Trieste e Udine, nonché i master attivati per le forze armate, con l’obiettivo di creare un ecosistema formativo che integri scuola, Its e università.

