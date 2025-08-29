Miss Reginetta d’Italia 2025: tre finaliste da Pordenone

Sabato 30 agosto l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà l’attesa finale di Miss Reginetta d’Italia 2025, concorso nazionale che da anni rappresenta una delle passerelle più importanti per le nuove promesse della bellezza e dello spettacolo. Tra le 84 finaliste selezionate in tutta Italia, tre giovani provenienti dal Pordenonese avranno l’onore di giocarsi il titolo.

Le tre miss del Friuli

A difendere i colori del Friuli-Venezia Giulia saranno Asia Pilot, Amy Rachele De Paoli ed Elisa Moschetta.

Asia Pilot , 17 anni, di Cordenons, frequenta il liceo artistico e sogna di intraprendere una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo .

, 17 anni, di Cordenons, frequenta il liceo artistico e sogna di intraprendere una carriera nel . Amy Rachele De Paoli , 16 anni, di Pordenone, anche lei studentessa del liceo artistico, coltiva l’ambizione di diventare architetto , coniugando passione per l’arte e la progettazione.

, 16 anni, di Pordenone, anche lei studentessa del liceo artistico, coltiva l’ambizione di diventare , coniugando passione per l’arte e la progettazione. Elisa Moschetta, 17 anni, di San Quirino, è una studentessa che guarda con entusiasmo al futuro nel settore televisivo e della moda, con l’obiettivo di trasformare il suo talento in una carriera stabile.

Bellezza e opportunità

«Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione», ha spiegato il patron Alessio Forgetta.

Conduttori e ospiti della serata

A presentare la finalissima sarà l’attrice e conduttrice Sofia Bruscoli, affiancata dal giornalista Francesco Anania, storico volto del concorso. Sul palco saliranno anche diversi ospiti d’eccezione:

la showgirl e attrice Raffaella Fico ,

, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz, direttamente da Italia’s Got Talent,

dei Pota Boyz, direttamente da Italia’s Got Talent, l’opinionista Jack Vanore , noto al pubblico di Uomini e Donne,

, noto al pubblico di Uomini e Donne, la soubrette Miryea Stabile, già protagonista a La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi.

Il passaggio di corona

Il momento più atteso della serata sarà la passerella di Alessia Dall’Osto, 19enne bresciana e Miss Reginetta d’Italia 2024. Sarà lei, l’attuale reginetta, a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.

