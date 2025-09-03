Bonifica amianto alla piscina Del Bianco a Pordenone

Procedono a pieno ritmo i lavori di manutenzione straordinaria alla piscina comunale Daniele Del Bianco, con un duplice impegno: da un lato il concessionario ARCA, responsabile della sistemazione del piano vasche, dell’atrio, degli spogliatoi e dei locali tecnici, dall’altro il Comune, che si concentra sulla copertura dell’impianto.

L’assessore allo sport Elena Ceolin sottolinea l’importanza del progetto: «L’obiettivo è avviare la prossima stagione indoor 2025-2026 in un impianto natatorio completamente rinnovato, sia dal punto di vista architettonico sia impiantistico e funzionale».

I lavori sulla copertura

Uno dei punti più delicati riguarda la compartimentazione dell’intradosso della copertura. Durante le verifiche è stata rilevata la presenza di piccole quantità di amianto nei residui della colla della guaina originaria, sostituita già negli anni ’90.

«Interveniamo prontamente per superare questa criticità inaspettata – precisa Ceolin – che, grazie all’impegno della struttura comunale, non rallenterà i lavori. La piscina riaprirà al pubblico a metà ottobre, garantendo un impianto rinnovato e sicuro».

Tempistiche rispettate

Nonostante l’imprevisto, le tempistiche di cantiere restano confermate. Gli uffici tecnici del Comune, in stretta collaborazione con l’ASFO, hanno operato sin da subito per affrontare l’emergenza e mantenere il cronoprogramma.

«Si tratta di un imprevisto che può emergere durante un cantiere – conclude l’assessore – ma che è stato affrontato con tempestività, così da rispettare i tempi di consegna e permettere alla comunità di tornare a fruire della struttura nei modi previsti».

Con la riapertura fissata per la metà di ottobre, la città potrà contare su un centro natatorio all’avanguardia, pronto ad accogliere atleti, scuole nuoto e famiglie in un ambiente completamente rinnovato.

