Ein Prosit 2025, a Udine una mostra assaggio per i bianchi del FVG

Dal 18 al 20 ottobre 2025 via Mercatovecchio a Udine ospiterà “Io sono Friuli-Venezia Giulia–Blancs”, la mostra assaggio di Ein Prosit: una tensostruttura trasparente da 900 mq con 70 aziende del territorio tra cantine e produttori agroalimentari.

Una grande vetrina dell’eccellenza

Per l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, l’iniziativa «sarà una grande vetrina per l’enogastronomia del Friuli-Venezia Giulia, in una kermesse che richiama a Udine chef di fama mondiale». La presenza è curata dalla Regione tramite PromoTurismoFVG in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, organizzatore della manifestazione giunta alla 26ª edizione.

Il format che ritorna: dal 2019 ai giorni nostri

Torna, dopo il 2019, il format della mostra assaggio: 50 aziende vitivinicole e 20 agroalimentari presenteranno una selezione delle eccellenze regionali, con focus sui grandi vini bianchi. Gli stand saranno allestiti con gli arredi del padiglione FVG di Vinitaly, già valutati positivamente per versatilità e impatto visivo.

Vini bianchi protagonisti, ma non solo

Al banco d’assaggio saranno preferiti gli uvaggi bianchi, fiore all’occhiello del territorio e riconosciuti a livello internazionale per qualità ed identità. Le 20 realtà agroalimentari potranno inoltre vendere i prodotti confezionati, mentre le cantine offriranno percorsi di degustazione guidati dal personale presente.

Spazi, storytelling e materiali informativi

La tensostruttura offrirà postazioni funzionali anche al racconto delle produzioni: pannelli informativi, brochure e un infopoint centrale con materiale promozionale aiuteranno visitatori e operatori a orientarsi tra etichette, prodotti e territori.

Orari, biglietti e accessi

Quando: sabato 18 – lunedì 20 ottobre 2025 , ore 10–18

, Dove: via Mercatovecchio, Udine (tensostruttura coperta e trasparente)

(tensostruttura coperta e trasparente) Biglietto: €20 (acquisto online a breve o in loco nei giorni dell’evento)

(acquisto o nei giorni dell’evento) Accesso: con braccialetto giornaliero che consente entrate e uscite libere nell’arco della giornata

Come partecipare come azienda

La selezione delle aziende a cura di PromoTurismoFVG è in corso. Informazioni e adesioni: enogastronomia@promoturismo.fvg.it. Postazioni previste: 70 (50 vitivinicole, 20 agroalimentari).

Un appuntamento strategico

Ein Prosit consolida Udine come capitale dell’enogastronomia d’autore e valorizza il brand territoriale “Io sono Friuli-Venezia Giulia”, creando ricadute turistiche e reputazionali per filiere e territori. Un progetto che unisce qualità del prodotto, racconto dei produttori e esperienza immersiva per appassionati, turisti e operatori.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook