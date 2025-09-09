Seguici su

Confcommercio: «Riforma storica in Friuli-Venezia Giulia»

Confcommercio: «La nuova legge del Fvg su commercio e turismo diventa modello nazionale per semplificazione e tutela del lavoro»
1 ora fa

Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale di Confcommercio

«La nuova legge regionale del commercio e del turismo del Friuli-Venezia Giulia è una riforma di portata storica e diventa una vera e propria **best practice a livello nazionale». A sottolinearlo è Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale di Confcommercio, che ha commentato con favore l’approvazione della proposta da parte della giunta regionale.

Secondo Da Pozzo, il provvedimento si distingue non solo per la straordinaria semplificazione normativa, ma anche per l’introduzione di strumenti contro i cosiddetti “contratti pirata”, con l’obiettivo di premiare le imprese virtuose che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Il ruolo dell’assessore Bini

Da Pozzo ha espresso «pieno apprezzamento per l’impegno e la visione dell’assessore Sergio Emidio Bini, che ha saputo guidare un processo innovativo e partecipato, valorizzando il contributo delle parti sociali e delle associazioni di categoria».

Il nuovo Codice del commercio e del turismo accorpa in un unico testo le 14 normative precedenti, riducendo gli articoli complessivi da 567 a 143. «La semplificazione è l’elemento che rende questa legge un unicum in Italia – ribadisce Da Pozzo – e che potrà ispirare anche le altre regioni».

Sostegno al commercio di prossimità

Uno dei passaggi più innovativi è la previsione di incentivi mirati all’apertura di nuove attività nei centri storici, nei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti e nelle cosiddette “aree di indebolimento commerciale”. Un’attenzione che, sottolinea Da Pozzo, «rappresenta un segnale importante verso il commercio di prossimità, presidio sociale ed economico fondamentale per i territori».

Premialità contro i contratti pirata

Il testo introduce inoltre una premialità per le aziende che applicano i contratti nazionali delle principali categorie. In questo modo, la Regione intende rafforzare la lotta ai contratti pirata e sostenere un lavoro di qualità, tutelando non solo i lavoratori ma anche le imprese corrette e i consumatori.

Risorse e prospettive nazionali

«Questa legge – evidenzia il vicepresidente nazionale di Confcommercio – mette a disposizione significative risorse, a conferma della volontà della Regione di sostenere concretamente le piccole e medie imprese».

Confcommercio presenterà presto il modello Fvg a Roma, in un incontro con l’assessore Bini e il direttore regionale delle Attività produttive e Turismo, Giordano. L’obiettivo è condividere i contenuti con tutte le unioni regionali della Confederazione.

«Siamo davanti a un esempio virtuoso – conclude Da Pozzo – di come istituzioni e rappresentanze possano costruire insieme un futuro più solido per il terziario italiano».

