Cervignano celebra Andrea Le Yu Fior: atleta dell’anno al Galà dei Veterani

Al Teatro Pasolini di Cervignano, il Galà dei Veterani dello Sport ha incoronato Andrea Le Yu Fior come atleta dell’anno. Il campione mondiale di nuoto pinnato, atleta ipovedente originario di Cervignano, è stato premiato ieri 15 settembre 2025, in una serata dedicata a sportivi, dirigenti e volontari che fanno vivere ogni giorno lo sport sul territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Anzil: «Lo sport rende migliore la comunità»

«Lo sport è un ottimo strumento per creare un luogo dove sia più bello vivere: diffonde i principi dell’impegno e del rispetto, promuove uno stile di vita più sano e facilita la socialità», ha evidenziato il vicegovernatore Mario Anzil, sottolineando come il premio ad Andrea Le Yu Fior dimostri che lo sport è un valido strumento per superare ogni barriera.

Anzil ha rivolto un plauso ai Veterani dello Sport di Cervignano: «Hanno ben chiaro il valore dello sport nelle comunità, anche piccole, riconoscendo a operatori e volontari l’importanza del lavoro svolto». Sul premiato aggiunge: «Esempio di impegno, tenacia e forza di volontà, un faro per i giovani».

Chi è Andrea Le Yu Fior

Atleta di nuoto pinnato e campione del mondo, Le Yu Fior incarna la resilienza e la determinazione. La sua storia di sport e inclusione dimostra come talento, disciplina e sostegno della comunità possano trasformare le difficoltà in risultati di eccellenza.

Il ruolo dei Veterani dello Sport

Il Galà, promosso dall’Unione Veterani dello Sport di Cervignano, ogni anno valorizza atleti, tecnici, dirigenti e volontari, consolidando una cultura sportiva fatta di rispetto, fair play e impegno sociale. Un’iniziativa che rafforza il legame tra associazioni, famiglie e istituzioni.

Una rete che coinvolge il territorio

L’edizione 2025 ha coinvolto anche i Comuni di Terzo d’Aquileia, Ruda e Gonars, confermando la vocazione territoriale del Galà e la capacità di fare rete attorno ai valori condivisi dello sport.

Il riconoscimento ad Andrea Le Yu Fior è un messaggio potente: nel Friuli-Venezia Giulia lo sport non è solo competizione, ma opportunità di inclusione, educazione e coesione sociale. Un esempio concreto di come le barriere si possano abbattere con impegno e comunità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook