Recruiting Day a Gorizia: 51 posti di lavoro nelle società benefit

Un Recruiting Day interamente dedicato alle società benefit si terrà mercoledì 15 ottobre a Gorizia, al Kulturni center Lojze Bratuz, a partire dalle 14.30. L’appuntamento, presentato dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, offrirà 51 posti di lavoro e rappresenta una novità nel calendario del Forum “Fabbricare Società”, organizzato da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

La crescita delle società benefit

Rosolen ha ricordato come la Regione Friuli-Venezia Giulia, unica in Italia, abbia avviato quattro anni fa il Forum nazionale “Fabbricare Società”, favorendo un significativo aumento delle imprese che hanno scelto la forma giuridica di società benefit. «Queste aziende – ha spiegato – cercano profili sensibili ai temi del welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa, valori sempre più condivisi dalle giovani generazioni».

Sei imprese alla ricerca di nuovi profili

Durante la giornata, i candidati preselezionati avranno la possibilità di sostenere colloqui diretti con sei aziende del territorio, attive in diversi settori produttivi:

Adriacos SpA

Banca di Cividale

CEA Cooperativa Edile Appennino

Is Copy srl

Quality Food Group – Delser

Sultan srl

Le figure ricercate spaziano da tecnici e operai specializzati a consulenti, manutentori e impiegati amministrativi, offrendo quindi opportunità diversificate e concrete.

Come candidarsi

Per partecipare è necessario inviare il curriculum entro martedì 7 ottobre tramite i link “Mi candido” disponibili sulla pagina dell’evento. Successivamente, tra l’8 e il 14 ottobre, i candidati idonei riceveranno via email la conferma di ammissione e l’orario del colloquio.

L’elenco dettagliato delle posizioni aperte e ulteriori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale: www.fabbricaresocieta.it.

Opportunità per giovani e professionisti

L’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per chi desidera inserirsi in un ambiente lavorativo attento alla sostenibilità e al benessere dei dipendenti. Un modello di impresa che, come sottolineato da Rosolen, «non solo genera lavoro, ma contribuisce alla crescita di un territorio più equo e innovativo».

