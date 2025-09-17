Siglata a Cividale la partnership Bluenergy–Figc Fvg

A Cividale del Friuli è stata presentata una nuova alleanza tra Bluenergy Group e il Comitato regionale Figc-Lnd Fvg, alla presenza del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil e dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. L’accordo punta a rafforzare il legame tra impresa, istituzioni e comunità, promuovendo iniziative congiunte ispirate a sostenibilità, innovazione e radicamento territoriale.

Campionati brandizzati Bluenergy

La collaborazione avrà effetti immediati: già da questa stagione il campionato regionale di Eccellenza e la Coppa Italia di categoria porteranno il marchio Bluenergy, multiutility friulana attiva nella fornitura di gas, luce e servizi. Un esempio concreto di come un’impresa possa diventare protagonista dello sviluppo sportivo e sociale.

Le parole di Anzil e Zilli

«Un virtuoso esempio di sinergia tra imprese e mondo sportivo – ha dichiarato Anzil – che permette di valorizzare il calcio dilettantistico e il territorio».

Zilli ha sottolineato l’importanza delle sponsorizzazioni nel contesto attuale: «Sono la linfa vitale per la crescita del calcio, soprattutto quello giovanile, fatto di passione e sogni».

Riconoscimenti e ringraziamenti

I due esponenti regionali hanno rivolto un plauso al presidente della Figc Fvg Ermes Canciani e ai suoi collaboratori per la visione lungimirante, nonché all’amministratore delegato di Bluenergy Alberta Gervasio e al fondatore Gianfranco Curti, artefici della partnership.

Investimenti regionali nello sport

L’incontro è stato anche occasione per ricordare gli ingenti investimenti della Regione Fvg nello sport, che la pongono al primo posto in Italia. Tra i progetti più rilevanti: i 3 milioni di euro destinati alla nuova sede del Centro federale regionale a Palmanova, definito la “Coverciano Fvg”.

Una strategia a lungo termine

Zilli ha ricordato come Bluenergy, dopo la partnership con l’Udinese e la creazione della Comunità energetica rinnovabile con i tifosi, continui a investire sul territorio. «Sostenere vivai giovanili e progetti sportivi è un campionato già vinto», ha affermato.

Anzil ha annunciato ulteriori iniziative, tra cui il sostegno economico per il presidio sanitario durante le partite, risorse per la formazione tecnica e atletica degli arbitri (60mila euro) e nuovi fondi per la messa in sicurezza e la manutenzione degli impianti sportivi comunali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook