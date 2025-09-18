Pordenone travolgente: 4-0 al Fontanafredda, tripletta di Zorzetto

Arriva la prima vittoria in campionato per il Pordenone, che nel turno infrasettimanale ha superato senza appello il Fontanafredda con un netto 4-0. Una prova convincente che porta i neroverdi a quota quattro punti dopo tre giornate.

Zorzetto eroe della serata

Mattatore assoluto è stato Carlo Zorzetto, autore di una tripletta che ha trascinato i suoi al successo. L’attaccante si è così fatto perdonare la recente squalifica e la sconfitta a tavolino contro la Forum Julii, tornando decisivo con freddezza sotto porta.

Il gioco di squadra convince Campaner

La formazione di mister Campaner ha mostrato maggiore compattezza rispetto alle precedenti uscite. Nonostante il largo risultato, restano dettagli da migliorare in fase difensiva e di costruzione. I tre punti, però, rappresentano un’iniezione di fiducia per tutto il gruppo.

Fontanafredda troppo timoroso

Il Fontanafredda ha affrontato il match con un atteggiamento forse troppo intimidito, concedendo spazio ai neroverdi che hanno colpito con decisione. La differenza di determinazione ha inciso sull’esito finale.

Classifica e prossima sfida

Con questa vittoria il Pordenone riduce a cinque i punti di distacco dalla capolista Union Fincantieri Monfalcone. Prossimo appuntamento domenica alle 19:00 a Codroipo, contro una squadra che finora ha raccolto un solo punto e cercherà riscatto.

