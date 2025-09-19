Udinese-Milan, probabili formazioni e clima di fiducia in città

C’è entusiasmo in città per l’Udinese. L’allenamento a porte aperte di mercoledì ha richiamato circa 400 tifosi al centro sportivo Bruseschi, un segnale chiaro di come la squadra stia ritrovando fiducia e seguito. Applausi, cori e grande partecipazione hanno accompagnato la seduta, confermando il clima positivo che si respira a pochi giorni dalla sfida casalinga contro il Milan.

Ancora dubbi per Runjaic

Il tecnico Kosta Runjaic parlerà in conferenza stampa nella giornata di oggi, ma le indicazioni della settimana portano alla conferma dell’undici visto a Pisa. Restano in dubbio Bayo e Lovric: il primo non è ancora al meglio, mentre il centrocampista sta gestendo un fastidio al polpaccio e sta lavorando a parte, sperando almeno nella convocazione.

La formazione bianconera

Tra i pali ci sarà ancora Sava, nonostante qualche incertezza mostrata a Pisa, poiché al momento è l’unico portiere pronto. In difesa, oltre a Solet, cresce l’importanza di Kristensen, mentre Bertola, uscito per crampi in Toscana, è recuperato e parte avanti su Goglichidze. Sulla destra ancora favorito Ehizibue su Zanoli, mentre a sinistra si ripropone il ballottaggio tra Kamara e Zemura, con il primo in leggero vantaggio.

In mezzo al campo conferme per Karlstrom, Atta e Piotrowski. Proprio il polacco, già allenato da Runjaic in passato, si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel progetto tattico. In attacco, spazio al duo formato da Davis e Iker Bravo: l’inglese, protagonista di un ottimo avvio di stagione, cerca il primo gol su azione; lo spagnolo, invece, ha convinto a Pisa con una prestazione completa coronata dal gol.

Le scelte del Milan

Il Milan arriva a Udine senza Maignan, sostituito da Terracciano. In difesa si va verso la linea a tre con Tomori, Gabbia e De Winter, mentre sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupinan. A centrocampo spazio a Loftus-Cheek, Modric e Rabiot. In avanti resta da sciogliere il dubbio su Gimenez, apparso impreciso contro il Bologna: potrebbe lasciar posto a Nkunku, anche se Allegri tende a insistere sull’attaccante messicano accanto a due giocatori offensivi di movimento come Leao e Pulisic.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Atta, Kamara; Iker Bravo, Davis.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

