Truffa Rolex Trieste: donna a processo per 3mila euro d’anticipo

Un bonifico da 3mila euro come acconto per l’acquisto di un Rolex, poi l’appuntamento annullato e la venditrice resa irreperibile. È successo nell’agosto 2023 a Trieste, dove una cinquantenne veneta è finita sotto processo con l’accusa di truffa.

Secondo l’accusa la donna avrebbe indotto in errore la parte offesa, un uomo anch’egli veneto, fingendosi imprenditrice del settore lusso e offrendosi come intermediaria.

Le indagini e le accuse

Il fascicolo è seguito dalla pm Lucia Baldovin. Alla donna è contestata anche l’aggravante della recidiva reiterata specifica, che potrebbe appesantire la sua posizione.

Il processo e la difesa

L’imputata, difesa dall’avvocato Niccolò Zampaolo del foro di Padova, sostiene si sia trattato di un malinteso. È in corso una trattativa con la parte offesa per un risarcimento.

Il dibattimento è fissato per metà ottobre davanti al giudice Barbara Camerin. Saranno ascoltati testimoni e imputata, per chiarire se si sia trattato di truffa o semplice incomprensione.

