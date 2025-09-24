Pordenone, nuova ondata di furti in abitazioni private

Non si ferma la sequenza di furti nel Pordenonese. Dopo l’episodio segnalato a Casarsa della Delizia, altri quattro colpi hanno interessato il territorio, con particolare concentrazione tra Azzano Decimo e Sesto al Reghena. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili.

I furti a Fagnigola di Azzano

Uno dei primi episodi segnalati riguarda la frazione di Fagnigola ad Azzano Decimo. I malviventi hanno approfittato dell’assenza del proprietario per entrare in azione.

Due le abitazioni prese di mira: in un caso l’accesso è avvenuto tramite una finestra lasciata aperta, nell’altro forzando la porta d’ingresso. I ladri hanno portato via gioielli e un orologio di lusso del valore di 4mila euro, per un bottino complessivo stimato intorno ai 40mila euro.

Colpo in via Marconi

Non si è conclusa lì la scia di intrusioni. Domenica 21 settembre è stato segnalato un altro furto ad Azzano Decimo, in via Marconi, dove i ladri sono riusciti ad accedere in un’abitazione e ad asportare vari oggetti preziosi.

Tentativo a Bagnarola di Sesto al Reghena

Sempre nello stesso fine settimana, un episodio analogo si è verificato a Bagnarola di Sesto al Reghena, in via Sacile, nei pressi dell’ex provinciale 28. Qui i malviventi hanno forzato una finestra ed esplorato a fondo la casa. Fortunatamente, dai primi riscontri, non sembrerebbe essere stato rubato nulla, anche se l’abitazione è stata completamente messa a soqquadro.

Indagini in corso

In tutti i casi i carabinieri sono intervenuti per i rilievi e per raccogliere le prime testimonianze. L’obiettivo è quello di risalire agli autori di una serie di colpi che ha creato forte allarme tra i residenti del territorio. L’attenzione rimane alta, con le forze dell’ordine che invitano la cittadinanza a segnalare movimenti sospetti e a mantenere la massima prudenza.

