Trieste evasione 13 milioni, sequestrati Rolex e villa a imprenditore

Un noto imprenditore triestino è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver sottratto al fisco ben 13 milioni di euro. La Guardia di Finanza, al termine delle indagini coordinate dalla Procura, ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Tra questi figurano una casa in un rinomato borgo turistico di Trieste, una collezione di 14 Rolex, due auto di grossa cilindrata e 27mila euro in contanti, nascosti in banconote da 100 e 200 euro.

Le accuse della Procura

L’imprenditore, amministratore di due società che operano nel settore dell’ottica a Trieste, è stato indagato per omessa dichiarazione e auto-riciclaggio. Secondo quanto emerso, le aziende avevano regolarmente predisposto la contabilità, ma non avrebbero presentato le dichiarazioni fiscali relative al periodo dal 2020 al 2023. Una scelta che ha comportato un’evasione di imposte dirette – Irpef e Ires – pari a diversi milioni di euro.

Gli investigatori hanno escluso che la mancata dichiarazione fosse legata a problemi finanziari o di gestione aziendale. Le indagini avrebbero invece dimostrato una “precisa volontà di non adempiere agli obblighi fiscali”, con un comportamento consapevole e reiterato. L’imprenditore, spiegano le Fiamme gialle, avrebbe “scientemente omesso la presentazione delle dichiarazioni” e destinato i proventi dell’evasione a spese personali e investimenti di lusso, come dimostrato dai beni sequestrati.

La nota della Guardia di finanza

Nella nota ufficiale diffusa dalla Guardia di finanza si evidenzia che le somme evase sono state utilizzate per l’acquisto di beni di grande valore e non reinvestite nell’attività imprenditoriale. Un comportamento che configura non soltanto il reato di evasione, ma anche quello di auto-riciclaggio, visto l’impiego delle somme in attività estranee all’impresa.

