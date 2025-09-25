Palestra Morpurgo: parquet nuovo e impianti riparati a Trieste

Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione da 130mila euro alla palestra Morpurgo di Scala Campi Elisi 4, a Trieste. L’intervento si è reso necessario per i cedimenti del parquet verificatisi negli ultimi anni e ha restituito alla città una struttura rinnovata e sicura.

Come sottolineato dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi, la palestra viene utilizzata ogni giorno fino alle 16:00 dai 1.177 studenti dell’istituto comprensivo “Campi Elisi”. Nelle ore pomeridiane e serali, invece, la struttura sarà a disposizione dell’Asd Centro Gioco Sport Antonio Coselli e di altre associazioni sportive.

Un impianto già pronto per le competizioni

La palestra è già omologata per le gare regionali di pallavolo e, a breve, lo sarà anche per quelle di basket. Si tratta quindi di uno spazio che, oltre a rispondere alle esigenze scolastiche, potrà essere un punto di riferimento anche per l’attività agonistica locale.

Dettagli dei lavori eseguiti

Dopo una prima sostituzione dei listelli di legno del parquet, a fine 2024 erano comparsi nuovi avvallamenti dovuti a perdite provenienti da un pluviale. Per questo motivo si è reso necessario demolire l’intera pavimentazione e ricostruirla completamente.

Durante l’intervento, la ditta appaltatrice Cerbone Giovanni e Figlio Srl ha anche:

riparato i pluviali in buono stato e sostituito quelli arrugginiti con nuove tubazioni in pvc ,

, ripristinato la guaina impermeabilizzante in copertura, evitando così ulteriori infiltrazioni d’acqua nella palestra e lungo il porticato laterale.

Nuovi progetti in arrivo

L’assessore Lodi ha illustrato anche le prossime tappe della programmazione comunale. «In questi giorni – ha spiegato – stiamo approfondendo i costi relativi a un nuovo intervento nella palestra Addobbati, mentre a fine ottobre contiamo di aprire la palestra di San Giovanni».

Quest’ultima sarà uno spazio polifunzionale, attrezzato per basket, pallavolo e calcio a cinque, con capienza fino a 99 posti e priva di barriere architettoniche. «Con questa nuova struttura – ha aggiunto Lodi – vogliamo rispondere in modo concreto alle esigenze delle società sportive triestine».

