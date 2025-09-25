Tentato furto a Roveredo: carabinieri incastrano la banda del rame

I carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile e Pordenone hanno messo a segno un’operazione che ha portato all’arresto di cinque cittadini rumeni, accusati di furto e tentato furto. La banda è stata intercettata a bordo di un furgone nella zona di Porcia, poco dopo essere entrata in azione a Roveredo in Piano. Ora i cinque si trovano in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio nello stabilimento

Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì all’interno della Pietro Turchet srl, azienda specializzata nel taglio laser e nella lavorazione di lamiere con sede in via del Lavoro. Intorno alle 23, i malviventi sono riusciti a introdursi nel capannone. Non avevano fatto però i conti con il moderno sistema di videosorveglianza.

Il titolare, allertato dalle immagini, ha immediatamente contattato i carabinieri, permettendo un intervento rapido. Nel frattempo, la banda tentava la fuga a bordo di un mezzo, ma il dispositivo messo in campo dalle pattuglie ha consentito di bloccarli poco dopo.

L’inseguimento e la perquisizione

Il furgone è stato intercettato a due passi da Porcia dalla squadra di Pordenone, mentre i colleghi di Sacile perlustravano l’area vicino all’azienda. Nel corso della perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto una chiave appartenente a uno dei furgoni della Pietro Turchet, indizio che rafforza l’accusa di tentato furto.

Le indagini

Le indagini coordinate dalla Procura sono in corso per ricostruire l’intera dinamica. Al momento restano ignote le motivazioni della banda, ma si ipotizza che i cinque stessero effettuando un sopralluogo preliminare, con l’intento di tornare per sottrarre materiale utilizzando direttamente i mezzi aziendali.

Un territorio sotto pressione

Il Pordenonese vive in queste settimane una raffica di furti che ha destato forte preoccupazione tra cittadini e imprese. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, è avvenuto ad Azzano Decimo, dove la gioielleria Idea Oro è stata svaligiata nella notte tra il 23 e il 24 settembre.

L’arresto della “banda del rame” segna dunque un importante risultato per le forze dell’ordine, ma l’attenzione resta alta in tutta la provincia.

