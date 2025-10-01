Previsioni meteo FVG: freddo da est e sole da venerdì

Il Friuli-Venezia Giulia affronta una settimana dal sapore autunnale, complice l’arrivo di correnti fredde provenienti dalla Russia che hanno interessato il Triveneto tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. Le giornate hanno visto piogge sparse su pianure e Prealpi, mentre sulle Alpi il tempo è rimasto più asciutto ma con rischio di gelate anche a bassa quota.

Le temperature, piuttosto contenute nelle prime giornate, torneranno gradualmente a salire nel fine settimana, quando l’anticiclone garantirà maggiore stabilità, pur lasciando la regione esposta a possibili impulsi perturbati da nord-ovest.

Mercoledì 1 ottobre: sole ma clima più fresco

La giornata di mercoledì segna il ritorno del bel tempo grazie all’alta pressione.

Su pianure meridionali e Prealpi il sole sarà predominante.

Nelle pianure settentrionali e sulle Alpi non si esclude una leggera variabilità nelle ore centrali.

I venti moderati da nord-est accentueranno la sensazione di freschezza .

. Lo zero termico resterà elevato, intorno ai 2200 metri.

resterà elevato, intorno ai 2200 metri. Mare mosso lungo le coste.

Le massime in pianura rimarranno contenute, mentre le minime notturne scenderanno sensibilmente soprattutto nelle aree riparate.

Giovedì 2 ottobre: stabilità e clima asciutto

Il tempo stabile proseguirà giovedì, con cieli sereni o poco velati sull’intera regione.

Non sono previste precipitazioni, né in montagna né in pianura.

I venti passeranno gradualmente dai quadranti nord-orientali a quelli sud-occidentali, favorendo un clima più mite.

Lo zero termico scenderà verso i 1850 metri .

. Mare ancora mosso.

Le temperature massime saranno in leggero aumento, mentre le minime resteranno fresche, specie al mattino.

Venerdì 3 ottobre: alta pressione ancora protagonista

La fine della settimana sarà segnata da alta pressione e tempo stabile.

Cielo sereno con possibili addensamenti serali sulle Prealpi, ma senza piogge.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali.

Mare da mosso a poco mosso.

Zero termico attorno ai 1700 metri.

Le temperature diurne risulteranno più gradevoli, con un clima mite, mentre le minime notturne resteranno fredde, con valori fino a 3-5 gradi in alcune vallate interne, in particolare nel Tarvisiano.

