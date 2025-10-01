Meteo
Previsioni meteo FVG: freddo da est e sole da venerdì
Settimana di meteo autunnale in Friuli Venezia Giulia: freddo in arrivo da est, ma nel weekend torna il sole
Il Friuli-Venezia Giulia affronta una settimana dal sapore autunnale, complice l’arrivo di correnti fredde provenienti dalla Russia che hanno interessato il Triveneto tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. Le giornate hanno visto piogge sparse su pianure e Prealpi, mentre sulle Alpi il tempo è rimasto più asciutto ma con rischio di gelate anche a bassa quota.
Le temperature, piuttosto contenute nelle prime giornate, torneranno gradualmente a salire nel fine settimana, quando l’anticiclone garantirà maggiore stabilità, pur lasciando la regione esposta a possibili impulsi perturbati da nord-ovest.
Mercoledì 1 ottobre: sole ma clima più fresco
La giornata di mercoledì segna il ritorno del bel tempo grazie all’alta pressione.
- Su pianure meridionali e Prealpi il sole sarà predominante.
- Nelle pianure settentrionali e sulle Alpi non si esclude una leggera variabilità nelle ore centrali.
- I venti moderati da nord-est accentueranno la sensazione di freschezza.
- Lo zero termico resterà elevato, intorno ai 2200 metri.
- Mare mosso lungo le coste.
Le massime in pianura rimarranno contenute, mentre le minime notturne scenderanno sensibilmente soprattutto nelle aree riparate.
Giovedì 2 ottobre: stabilità e clima asciutto
Il tempo stabile proseguirà giovedì, con cieli sereni o poco velati sull’intera regione.
- Non sono previste precipitazioni, né in montagna né in pianura.
- I venti passeranno gradualmente dai quadranti nord-orientali a quelli sud-occidentali, favorendo un clima più mite.
- Lo zero termico scenderà verso i 1850 metri.
- Mare ancora mosso.
Le temperature massime saranno in leggero aumento, mentre le minime resteranno fresche, specie al mattino.
Venerdì 3 ottobre: alta pressione ancora protagonista
La fine della settimana sarà segnata da alta pressione e tempo stabile.
- Cielo sereno con possibili addensamenti serali sulle Prealpi, ma senza piogge.
- Venti deboli dai quadranti nord-orientali.
- Mare da mosso a poco mosso.
- Zero termico attorno ai 1700 metri.
Le temperature diurne risulteranno più gradevoli, con un clima mite, mentre le minime notturne resteranno fredde, con valori fino a 3-5 gradi in alcune vallate interne, in particolare nel Tarvisiano.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login