Trent’anni di Cigierre, un’impresa del FVG diventata leader internazionale della ristorazione

La Compagnia Generale Ristorazione Spa (Cigierre) ha festeggiato ieri 30 settembre i suoi 30 anni di attività con una cerimonia al castello di Susans, alla presenza di autorità regionali, dirigenti e dipendenti. Fondata in Friuli-Venezia Giulia, l’azienda è oggi uno dei principali gruppi della ristorazione italiana e internazionale.

Fedriga: “Un orgoglio per la nostra terra”

Il governatore Massimiliano Fedriga ha evidenziato come Cigierre, con i suoi brand storici — Old Wild West, Wiener Haus, Shi’s, America Graffiti, Smashie e Pizzikotto — sia riuscita a trasformarsi in un punto di riferimento globale: “In tre decenni l’azienda ha saputo interpretare con lungimiranza i cambiamenti del mercato, diventando un’eccellenza che porta nel mondo il nome del Friuli-Venezia Giulia. Grazie per aver promosso una cultura del lavoro basata su innovazione, inclusione e sostenibilità”, ha dichiarato.

Numeri e presenza internazionale

Con oltre 370 ristoranti in Italia, una presenza in Francia, Svizzera e Monaco, e più di 5.000 dipendenti, Cigierre si conferma come un protagonista assoluto della ristorazione organizzata. L’espansione costante ha reso il gruppo un ambasciatore non solo del gusto, ma anche del modello imprenditoriale friulano.

Bini: “Un percorso costruito con sacrificio e dedizione”

L’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha sottolineato l’impegno del gruppo e del suo amministratore delegato, Marco Di Giusto:“Un uomo di grande umanità e profondità che ha saputo fare impresa partendo da zero, valorizzando il lavoro di tutti e costruendo con sacrificio e dedizione un’azienda che oggi è leader in Italia nel settore della ristorazione”.

Un futuro ancora da scrivere

I 30 anni di Cigierre non rappresentano un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di crescita. La sfida è continuare a innovare nel settore della ristorazione, mantenendo saldo il legame con il Friuli-Venezia Giulia, terra che ha dato i natali a un’impresa diventata internazionale.

