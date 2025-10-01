Trieste, nuovo sgombero di migranti al Porto Vecchio

Un nuovo sgombero di migranti è in corso da questa mattina, 1 ottobre, nell’area del Porto Vecchio di Trieste. Fin dalle prime ore del giorno, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno presidiato la zona di largo Città di Santos, dove erano accampate diverse persone sotto la tettoia. I migranti vengono caricati su pullman diretti in altre regioni italiane, dove saranno inseriti nel sistema di accoglienza locale.

Chi viene trasferito

Tra i presenti risultano anche donne sole, famiglie con bambini e una persona con disabilità. Per garantire la sicurezza e l’assistenza sanitaria, sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, insieme al personale della Caritas, Ics, Linea d’Ombra, Diaconia Valdese, Unhcr e altre associazioni impegnate nell’accoglienza. L’operazione è stata definita dalle autorità come un’azione di “trasferimento straordinario”, in coordinamento tra Viminale e Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le reazioni politiche

Sul tema è intervenuta l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, che ha definito positivo l’intervento:

“Bene lo sgombero coordinato da Viminale e Regione. Ora è necessaria un’azione europea per blindare i confini esterni dell’Unione, che di certo non si trovano in Friuli-Venezia Giulia”.

L’ex sindaca di Monfalcone ha ricordato di aver scritto al commissario europeo per le migrazioni, Brunner, denunciando “l’emergenza della rotta balcanica e l’impatto devastante su città come Trieste”.

Il richiamo a Frontex e alle barriere fisiche

Cisint ha sottolineato che, negli ultimi mesi, il Parlamento europeo ha approvato emendamenti per rafforzare le risorse di Frontex e prevedere la realizzazione di barriere fisiche alle frontiere esterne. Secondo la parlamentare, l’accordo tra Frontex e Bosnia-Erzegovina deve essere reso operativo al più presto, così da consentire il dispiegamento del personale dell’Agenzia europea e una più efficace protezione dei confini.

La questione dei minori

L’europarlamentare ha poi ripreso la proposta sui test ossei, considerati “fondamentali per individuare le frodi e procedere all’espulsione di chi si finge minorenne per rimanere nelle nostre città a delinquere”. Un tema che continua a dividere politica e mondo delle associazioni, da tempo critiche verso misure ritenute lesive dei diritti umani.

