Udine arriva carica al primo impegno di campionato a Reggio Emilia

UDINE – Sta per terminare il conto alla rovescia per l’inizio del campionato 2025-2026 che segna il ritorno della Udine del basket sui palcoscenici prestigiosi della serie A. Correva l’anno 2009 l’ultima volta che la formazione del capoluogo friulano era protagonista nella massima serie nazionale e le canotte erano ancora quelle arancioni della Snaidero 2.0 di patron Edi.

Ora tocca a quelle bianconere, dei giocatori del presidente Pedone, a riallacciare le fila del discorso, a cominciare dalla trasferta di domenica a Reggio Emilia (palla a due alle ore 17). Il pre-campionato dei friulani è stato sostanzialmente positivo, con vittorie registrate con squadre altrettanto di serie A come Trapani, Trento e Treviso. Ora, però, la vittoria conta davvero perché ci sono i due punti in palio. E, considerato che il turno di campionato successivo vedrà arrivare al Carnera nientemeno che la Virtus Bologna, cercare di partire con il piede giusto sarebbe più che auspicabile.

A contendere la vittoria ai bianconeri una formazione da tempo abituata a stazionare a ridosso delle prime come la Pallacanestro Reggiana, allenata dal confermato coach greco Priftis e con in cabina di regia una vecchia conoscenza dei bianconeri come Troy Caupain. Sarà probabilmente proprio l’ex APU, insieme alla guardia Barford, confermato dalla scorsa stagione, i giocatori da controllare con maggiore attenzione per Alibegovic e compagni.

Udine si approccia alla prima di campionato con grande entusiasmo e non solo per il ritorno tra le grandi. E’, infatti, arrivata la notizia che il coach bianconero Vertemati è stato incaricato di ricoprire il ruolo di vice-allenatore della squadra azzurra, dove affiancherà, insieme a Ramondino e Squarcina, il neo capo-allenatore Luca Banchi. Un attestato di stima non da poco per l’allenatore della promozione dei friulani.

