Lavoro nel turismo e ristorazione in Friuli-Venezia Giulia, sono 100 i posti disponibili

Sono 100 i posti di lavoro messi a disposizione in 25 strutture ricettive e pubblici esercizi del territorio, grazie a un recruiting congiunto Regione–Confcommercio Udine. L’iniziativa punta a incrociare domanda e offerta nel settore Horeca, strategico per l’economia del Friuli-Venezia Giulia.

La linea della Regione: alleanza pubblico–privato

«Proseguiamo in un percorso fruttuoso di collaborazione tra pubblico e privato, con la regia dell’Amministrazione regionale che intercetta i fabbisogni delle imprese e li trasforma in percorsi ordinati di incontro tra chi cerca lavoro e chi lo offre», sottolinea l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.

Come candidarsi e i profili ricercati

Gli interessati devono inviare il proprio CV entro martedì 21 ottobre 2025 tramite il portale regionale:

👉 eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=26561

Il fabbisogno riguarda diverse aree operative. Di seguito i profili richiesti:

Area Accoglienza : receptionist/addetti al ricevimento, front office , addetto marketing;

: receptionist/addetti al ricevimento, , Area Sala/Bar : responsabili di sala , maître , camerieri, aiuto camerieri, baristi , banconieri;

: , , camerieri, aiuto camerieri, , Area Cucina : cuochi , aiuto cuochi , addetti cucina, lavapiatti;

: , , addetti cucina, Area Pulizie e Manutenzione: addetti pulizie, manutentori.

Selezioni e calendario

Tra tutte le candidature pervenute, verrà effettuata una preselezione per verificare i requisiti e individuare i profili più in linea. I candidati selezionati riceveranno conferma via email dell’appuntamento tra giovedì 23 e mercoledì 29 ottobre 2025.

Il Recruiting Day si terrà giovedì 30 ottobre 2025 a Udine, Palazzo Belgrado (orario indicato nella mail di conferma).

Perché cogliere l’occasione

Ingresso rapido nel mercato del lavoro Horeca con colloquio fissato in giornata dedicata

nel mercato del lavoro Horeca con in giornata dedicata Contratti diversificati e possibilità di crescita professionale tra front office, sala, cucina e manutenzione

e possibilità di tra front office, sala, cucina e manutenzione Supporto istituzionale: un percorso strutturato che riduce i tempi tra candidatura e assunzione

Consigli pratici per presentarsi al meglio

Prepara un CV aggiornato e sintetico (massimo 1 pagina per i profili operativi, 2 per i responsabili), evidenziando: esperienze recenti, certificazioni HACCP, conoscenza lingue, disponibilità oraria/stagionale. Porta con te una copia stampata del CV il giorno del colloquio e indossa un outfit professionale coerente con il ruolo.

