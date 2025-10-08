Seguici su

BarcolanaRegione FVGTrieste

Arpa Fvg in Barcolana: la scienza scende tra la gente

Arpa Fvg partecipa alla Barcolana di Trieste con uno stand interattivo per avvicinare cittadini e studenti alla conoscenza ambientale.
Avatar

Pubblicato

36 minuti fa

il

L'assessore Scoccimarro nel corso del suo intervento
L'assessore Scoccimarro nel corso del suo intervento

La presenza dell’Arpa Fvg alla Barcolana non è solo simbolica, ma rappresenta un modo concreto per portare la scienza e la conoscenza ambientale tra le persone. L’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro ha sottolineato come l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente “non si chiude nei laboratori, ma scende tra i cittadini per raccontare e condividere il proprio lavoro”.

Per approfondire:

Secondo l’assessore, “essere qui, accanto a cittadini, regatanti, famiglie e studenti, significa rendere la scienza più vicina e accessibile, trasformare i dati in strumenti di vita quotidiana e mostrare come la conoscenza ambientale sia parte integrante del nostro vivere comune”.

Il punto meteo: tra sicurezza e cultura del mare

Tra le attività più attese nello stand Arpa alla Barcolana c’è il punto meteo, da sempre riferimento fondamentale per chi naviga. Ma non solo: il presidio meteo diventa anche un’occasione per capire meglio le forze della natura e i fenomeni climatici che condizionano la vita quotidiana.

Questo presidio non è soltanto un servizio, ma la dimostrazione concreta di come la conoscenza possa diventare sicurezza, prevenzione e cultura del mare”, ha aggiunto Scoccimarro, evidenziando l’importanza di un approccio scientifico capace di parlare a tutti.

Educare i giovani per costruire un futuro sostenibile

Un altro momento centrale della presenza di Arpa Fvg alla Barcolana sarà la visita delle scuole e dei ragazzi, che potranno partecipare a laboratori e incontri dedicati all’educazione ambientale.
Ogni bambino che oggi impara a leggere i dati sul clima o a comprenderne il significato, domani sarà un cittadino più consapevole e responsabile”, ha spiegato l’assessore.
Per Scoccimarro, questo è il vero investimento della Regione: “promuovere una cultura ambientale diffusa, che parta dalle scuole e arrivi fino ai luoghi dove si prendono le decisioni”.

Scienza e comunità insieme per il futuro

La partecipazione di Arpa Fvg alla Barcolana assume dunque un valore simbolico e educativo: rappresenta un modo per avvicinare la ricerca scientifica al territorio, raccontando in modo semplice e diretto le attività di monitoraggio e tutela ambientale che l’Agenzia svolge ogni giorno.
Tra i visitatori dello stand non ci saranno solo appassionati di vela, ma anche famiglie e studenti, pronti a scoprire come i dati e la conoscenza possano diventare strumenti per vivere meglio e in modo più sostenibile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?