Carabinieri in azione: patenti ritirate e denunce per alcol e droga

Fine settimana di controlli serrati sulle strade del Pordenonese da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale, impegnati in un’intensa attività di prevenzione e repressione della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

L’operazione ha portato a cinque denunce alla Procura della Repubblica di Pordenone, tutte per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di droghe. I militari hanno effettuato verifiche in diversi comuni della provincia, con l’ausilio dell’etilometro e dei test tossicologici, individuando numerosi conducenti positivi.

Casarsa della Delizia: sequestro dell’auto per un 60enne

A Casarsa della Delizia, i Carabinieri hanno fermato un 60enne del luogo, risultato positivo all’alcol test. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo della vettura, una Volvo V60.

Aviano: due conducenti positivi all’alcol test

Nel comune di Aviano, le verifiche hanno portato a due ritiri di patente. Una 51enne del posto, alla guida di un’auto intestata a terzi, è risultata positiva al test alcolemico. Stesso esito per un 69enne, controllato mentre guidava il veicolo della moglie. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza.

Budoia: motociclista positivo alla cocaina dopo un incidente

A Budoia, un episodio particolarmente grave: un 60enne di Fontanafredda, rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti, è risultato positivo alla cocaina. Ricoverato all’ospedale di Pordenone, è stato sottoposto ad analisi tossicologiche che hanno confermato la presenza di stupefacenti nel sangue. Oltre alla denuncia, per lui è scattato il sequestro amministrativo del motociclo.

Sacile: positivo ad alcol e cannabinoidi dopo un incidente

A Sacile, i Carabinieri hanno chiuso gli accertamenti su un sinistro avvenuto il 28 agosto. Il conducente, un 24enne di Caneva, è risultato positivo sia all’alcol che ai cannabinoidi. Anche per lui è stato disposto il ritiro della patente.

Impegno costante per la sicurezza stradale

L’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone ribadisce l’attenzione delle forze dell’ordine verso i comportamenti di guida pericolosi, che rappresentano un rischio concreto per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Con queste operazioni mirate, i militari intendono prevenire incidenti gravi e rafforzare la cultura della responsabilità alla guida, soprattutto nei fine settimana, quando il rischio di abuso di alcol e sostanze è maggiore.

