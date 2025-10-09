Cronaca & AttualitàPordenone
Alpaca in RSA, a Fontanafredda la pet therapy che emoziona
Pet therapy con gli alpaca alla RSA Tre Cuori di Fontanafredda: un’iniziativa del Gruppo Sereni Orizzonti e Valentina Family Farm che ha portato sorrisi, emozioni e benefici agli anziani ospiti della struttura
Una mattinata di emozioni ha coinvolto gli ospiti della RSA “Tre Cuori” di Fontanafredda, dove mercoledì 8 ottobre sono arrivati i simpatici alpaca della fattoria didattica Valentina Family Farm di Pasiano di Pordenone.
L’iniziativa, inserita nel programma di attività ricreative e terapeutiche della struttura, ha permesso agli anziani di accarezzare, coccolare e nutrire questi animali dal carattere docile e affettuoso, in un clima di commozione e partecipazione.
Emozioni e benefici della pet therapy
«Vedere i sorrisi sui volti dei nostri ospiti è stato commovente», ha raccontato Danijela Filkovska, direttrice della RSA Tre Cuori. «Il contatto con gli animali ha un grande potere terapeutico, aiuta a ridurre ansia e isolamento e migliora la qualità della vita».
Anche Cristina, animatrice della struttura, ha sottolineato l’importanza del momento: «Gli alpaca sono animali estremamente docili e sensibili, ideali per questo tipo di incontri. Ogni carezza e sguardo scambiato ha creato un legame autentico e profondo».
Un progetto che unisce territorio e benessere
L’esperienza rientra nella filosofia del Gruppo Sereni Orizzonti, che punta a un’assistenza non solo sanitaria ma anche umana e relazionale, promuovendo attività innovative e inclusive per gli anziani.
La collaborazione con la Valentina Family Farm, guidata da Valentina di Miele, è nata con la visita alla RSA di Cinto Caomaggiore e proseguirà nelle strutture di Torre di Mosto e in altre sedi del gruppo.
Una rete di relazioni e sensibilità
Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra territorio e strutture socio-sanitarie, capace di offrire esperienze significative alle persone più fragili e di rafforzare il legame con la comunità.
Gli alpaca della Valentina Family Farm non sono solo animali curiosi e teneri: diventano veri e propri “mediatori di emozioni”, capaci di risvegliare ricordi, stimolare la socializzazione e regalare momenti di gioia autentica.
