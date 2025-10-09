Recruiting Day Young: colloqui rapidi per giovani alla Fiera di Pordenone

Si terrà giovedì 13 novembre al Padiglione 7 della Fiera di Pordenone il Recruiting Day Young, evento promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con Comune di Pordenone, Informagiovani e Pordenone Fiere. L’iniziativa, inserita nel calendario della fiera “Punto di incontro”, è dedicata ai giovani under 35 pronti a entrare nel mondo del lavoro.

Colloqui “speed” da cinque minuti

Ogni partecipante potrà sostenere quattro colloqui conoscitivi da cinque minuti ciascuno, incontrando in soli 20 minuti tutte le aziende presenti e presentando la propria candidatura. Un format dinamico pensato per valorizzare il talento e la capacità di sintesi dei giovani, offrendo alle imprese un’occasione di incontro diretta con nuovi profili.

Le aziende partecipanti

Saranno presenti Eurospin, Fastweb + Vodafone, JD Sports e Terranova, marchi attivi in settori che spaziano dalla distribuzione alimentare alla moda e alle telecomunicazioni. Realtà diverse ma accomunate dall’obiettivo di costruire team giovani, motivati e dinamici.

Prepararsi al meglio

Il giorno precedente, mercoledì 12 novembre alle 14, è previsto un incontro di preparazione al colloquio, per imparare a presentarsi in modo efficace e valorizzare le proprie competenze in pochi minuti.

Iscrizioni e obiettivi

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 9 novembre, fino a esaurimento posti.

“Abbiamo voluto inserire un format nuovo e dinamico – ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen – per dare ai ragazzi strumenti concreti e alle imprese la possibilità di incontrare candidati motivati e pronti a comunicare con efficacia il proprio talento.”

