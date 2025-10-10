Codroipo, 700 mila euro per la nuova pista di atletica

La Regione Friuli-Venezia Giulia investe 700 mila euro per la ristrutturazione della pista di atletica del Polisportivo comunale di Codroipo, gestita dall’Asd Atletica 2000, una delle realtà sportive più rilevanti del territorio. L’intervento, finanziato attraverso il bando regionale per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento degli impianti sportivi di atletica leggera, rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione delle strutture e la valorizzazione dello sport come motore sociale.

Un investimento per qualità e sicurezza

“Questo è un passo fondamentale per garantire la qualità, la sicurezza e la modernizzazione degli impianti sportivi della nostra regione. Investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro dello sport e nella crescita delle nostre comunità”, ha dichiarato il vicegovernatore e assessore alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, durante l’incontro di presentazione del progetto tenutosi a Villa Manin di Codroipo.

Il contributo regionale permetterà la ristrutturazione completa della pista e il miglioramento delle strutture di supporto, garantendo standard tecnici adeguati anche per competizioni di livello internazionale.

Atletica 2000, un modello di inclusione

Nel corso dell’incontro con il presidente dell’associazione, Piergiorgio Iacuzzo, Anzil ha sottolineato il valore dell’impegno di Atletica 2000, realtà sportiva che conta oltre 400 tesserati e coinvolge ogni anno circa 5.000 persone provenienti da 40 Comuni.

Fondata a Codroipo, l’associazione è riconosciuta per la sua vocazione educativa e inclusiva, che abbraccia categorie giovanili, atleti paralimpici e over 35, facendo dello sport un mezzo di crescita personale e comunitaria.

“Siamo orgogliosi di sostenere un’associazione che non solo eccelle sul piano sportivo, ma rappresenta un modello di inclusione sociale, formazione e innovazione”, ha affermato il vicegovernatore.

Sport e territorio: un binomio vincente

Per Anzil, l’intervento non è solo un’opera infrastrutturale, ma un investimento strategico per la visibilità del territorio: “La Regione è al fianco di chi crede nello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Questo intervento sarà fondamentale anche in vista di eventi internazionali, contribuendo a dare lustro al Friuli-Venezia Giulia e a rafforzare il ruolo dello sport nel costruire comunità inclusive e dinamiche”.

La nuova pista di Codroipo, una volta completata, sarà dunque un punto di riferimento per l’atletica regionale e nazionale, ma anche un simbolo di integrazione, partecipazione e orgoglio territoriale.

