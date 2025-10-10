Pordenonelegge 2025, boom di pubblico: oltre 160mila presenze

La 26ª edizione di Pordenonelegge ha confermato il suo ruolo di evento di punta della cultura italiana, registrando oltre 160mila presenze, secondo le stime della Prefettura. Un risultato che evidenzia la crescita costante del festival e la sua capacità di trasformare la città in un laboratorio di idee, dove letteratura e attualità dialogano con il pubblico.

Agrusti: “La cultura è motore di sviluppo per la città”

Il presidente della Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti, ha ringraziato le istituzioni nazionali e internazionali per l’attenzione mostrata verso il festival: dal Parlamento Europeo, rappresentato dalla presidente Roberta Metsola, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Agrusti ha sottolineato anche l’impatto economico dell’evento: “Per ogni euro pubblico investito, 10,24 euro ricadono sul territorio”. Un dato che conferma Pordenonelegge come modello virtuoso di cultura sostenibile e leva di sviluppo locale. “Offriamo alla città un valore aggiunto in vista del 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale Italiana della Cultura. Nel 2026 – ha aggiunto – ritroveremo l’Arena Europa e la musica sarà il filo conduttore di una nuova proposta”.

Villalta: “Una città in mobilitazione permanente”

Il direttore artistico Gian Mario Villalta, insieme ai curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet, ha descritto l’edizione 2025 come “una città-festival in mobilitazione permanente intorno ai dialoghi accesi dai libri”.

Il progetto prosegue anche nei prossimi mesi con Fuoricittà_scuole e, dal 3 novembre, con Fuoricittà, un cartellone diffuso in 13 centri della provincia di Pordenone: una stagione letteraria “piccola ma intensa”, pensata per portare la cultura ovunque.

Boom digitale e sui social: oltre 4,5 milioni di visualizzazioni

Il successo è stato anche digitale. La direttrice Michela Zin ha illustrato i numeri della crescita online: “Raddoppiato l’engagement su Instagram, con oltre 3,1 milioni di visualizzazioni, e Giacomo Poretti top scorer con 191mila visualizzazioni. Anche Facebook ha superato 1,5 milioni di visualizzazioni”.

Sul sito ufficiale del festival sono stati prenotati quasi 30mila posti, mentre 2.495 cittadini hanno aderito alla campagna di crowdfunding “Amici di Pordenonelegge”. Un entusiasmo che ha coinvolto anche il territorio, con hotel e locali sold out in ogni giornata dell’evento.

Gli autori più amati dal pubblico

Tra i 15 autori più seguiti figurano Viola Ardone, Pier Luigi Bersani, Mario Calabresi, Antonio Caprarica, Cristina Cassar Scalia, Felicia Kingsley, Antonio Manzini, Andrea Pennacchi, Giacomo Poretti, Massimo Recalcati, Beppe Severgnini, Chiara Valerio e Francesco Vidotto.

Lo scrittore spagnolo Ildefonso Falcones è stato l’autore straniero più venduto, seguito da Jan Brokken e Shirin Ebadi. Nella poesia, record di vendite per la collana Gialla, con Vivian Lamarque, Pier Paolo Pasolini, Fabio Pusterla e Gian Mario Villalta tra i nomi più apprezzati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook