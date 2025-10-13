Furto Barcolana Trieste: rubati fino a 70 mila euro a Buffalo Beer

Tra 50 e 70 mila euro sarebbero stati portati via nella notte dallo stand di “Buffalo Beer”, presente al villaggio della Barcolana in riva Nazario Sauro a Trieste. Il furto è stato scoperto nella mattinata di domenica 12 ottobre, quando il personale ha trovato la cassa svuotata.

Indagini della Squadra Mobile

La Questura di Trieste ha ricevuto la denuncia e sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante. Le indagini sono ora in mano alla Squadra Mobile, che sta analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili, al momento ignoti.

Colpo studiato nei dettagli

Secondo le prime ipotesi, i ladri avrebbero agito durante la notte, approfittando dell’assenza di personale. Si tratta di un furto ben pianificato, che ha causato un danno economico importante e amarezza tra gli operatori, impegnati da giorni nella manifestazione.

