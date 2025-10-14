Baseball FVG: dolore per la morte di Massimiliano Zappia

Lo sport friulano è in lutto per la scomparsa di Massimiliano Zappia, storico allenatore e figura amatissima del baseball regionale, morto prematuramente a soli 51 anni. La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità sportiva, lasciando un grande vuoto tra atleti, colleghi e amici che lo hanno conosciuto sul campo e fuori.

Una vita dedicata al baseball

Dopo aver militato per anni in Serie A e B tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Zappia ha contribuito in modo determinante alla crescita di questo sport nel territorio pordenonese. Insieme al fratello Marcello, ha fondato la società Astros Porcia Baseball, realtà che negli anni ha formato decine di giovani atleti e portato il nome del paese nel panorama nazionale.

Il suo percorso sportivo non si è mai interrotto: Zappia ha continuato a seguire con passione il mondo del baseball, affiancando anche il figlio Lorenzo nella massima serie nazionale con i White Sox di Buttrio. Un legame familiare e sportivo che testimoniava il suo profondo amore per questa disciplina.

Il ricordo delle società e del mondo sportivo

“La sua figura – si legge in una nota della società friulana – ha rappresentato i valori umani che contraddistinguono il nostro modo di vivere lo sport: impegno, rispetto e spirito di squadra. Prima come giocatore, poi come coach, ha dato un contributo decisivo ai successi delle ultime stagioni”.

Anche la società Astros Porcia ha espresso profondo cordoglio, ricordando Zappia come “una colonna della nostra squadra, un uomo capace di trasmettere entusiasmo e passione a chiunque lo incontrasse”.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona speciale, generosa e sincera. “Era impossibile non volergli bene – racconta un amico e collega – perché sapeva farsi voler bene con la sua bontà e il suo affetto autentico. Quel suo modo di essere resterà per sempre con noi”.

Il cordoglio della Fibs Friuli-Venezia Giulia

Anche la Federazione Italiana Baseball e Softball (Fibs) del Friuli-Venezia Giulia ha voluto ricordare Zappia con parole cariche di affetto: “Il mondo del batti e corri piange la perdita di uno dei suoi maggiori esponenti. Tecnico, coach, dirigente, atleta, ma soprattutto uomo di grande passione. Il comitato regionale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Che la terra ti sia lieve, Massimiliano.”

Un’eredità che resterà nel tempo

Massimiliano Zappia lascia un’eredità importante, fatta di valori sportivi e umani che continueranno a vivere nei suoi allievi e nelle società che ha contribuito a far crescere. Il suo ricordo resterà per sempre inciso nella memoria di chi ama il baseball e di chi ha avuto la fortuna di condividere con lui la stessa passione.

