Giornata mondiale della menopausa: visite gratuite all’ospedale di San Vito

In occasione della Giornata mondiale della menopausa, in programma il 18 ottobre 2025, la Fondazione Onda ETS lancia un’iniziativa nazionale per sensibilizzare le donne sui cambiamenti e sulle strategie di prevenzione legati a questa importante fase della vita.

Dal 17 al 19 ottobre, gli ospedali con il Bollino Rosa, riconoscimento conferito alle strutture particolarmente attente alla salute femminile, offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti.

San Vito al Tagliamento aderisce all’Open Day

Anche l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) ha aderito al progetto attraverso la struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, da anni insignita del Bollino Rosa.

Nella giornata di giovedì 17 ottobre, sarà possibile effettuare una visita ginecologica gratuita presso l’ambulatorio di ginecologia, situato al terzo piano dell’ospedale. L’iniziativa fa parte dell’Open Day organizzato da Onda, che ogni anno coinvolge centinaia di strutture in tutta Italia per promuovere la consapevolezza sui disturbi e sulle complicanze legate alla menopausa.

Prevenire e gestire i disturbi della menopausa

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire una maggiore conoscenza dei sintomi e delle strategie terapeutiche utili a migliorare la qualità della vita delle donne in menopausa.

La menopausa, infatti, può comportare disturbi a breve termine, come vampate di calore, insonnia o irritabilità, ma anche rischi a medio-lungo termine legati a malattie cardiovascolari e osteoporosi.

Attraverso un percorso di informazione e prevenzione, Onda e Asfo vogliono offrire strumenti concreti per affrontare questa fase con serenità e consapevolezza.

Come prenotare la visita gratuita

Le visite ginecologiche gratuite saranno accessibili solo su prenotazione telefonica, contattando il numero 0434 841450 dalle 8 alle 14.

L’invito è rivolto a tutte le donne interessate, indipendentemente dall’età o dallo stato menopausale, per ricevere informazioni, consulenze e indicazioni personalizzate sul proprio benessere ormonale e fisico.

