Seguici su

PoliticaRegione FVG

Relazioni internazionali, Fedriga incontra l’ambasciatore israeliano Peled

A Trieste il governatore Fedriga ha incontrato l’ambasciatore israeliano Peled, ribadendo la vicinanza del FVG a Israele e la soddisfazione per il percorso di pace promosso da Trump, con focus su sicurezza, dialogo e cooperazione
Avatar

Pubblicato

15 secondi fa

il

Il governatore Fedriga con l'ambasciatore israeliano Peled
Il governatore Fedriga con l'ambasciatore israeliano Peled

Il Governatore Fedriga, ha incontrato l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled. Il colloquio istituzionale ha confermato la vicinanza della Regione allo Stato di Israele in una fase internazionale delicata e ha registrato soddisfazione per il percorso promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, finalizzato a una prospettiva di pace e stabilità.

Per approfondire:

Il seguito al saluto allo stadio di Udine

L’incontro arriva dopo il saluto avvenuto ieri al Bluenergy Stadium di Udine, in occasione della partita Italia–Israele: un contesto sportivo che ha preceduto un momento di confronto politico-istituzionale su dossier di sicurezza, cooperazione e relazioni economiche.

Le priorità condivise

Al centro del colloquio, secondo quanto riferito dalla Regione, la necessità di rafforzare il dialogo internazionale e di sostenere iniziative capaci di ridurre le tensioni nell’area mediorientale. Da Trieste è arrivato un messaggio chiaro: costruire canali di cooperazione e supportare mediazioni credibili è la strada per tutelare stabilità, sviluppo e convivenza.

Il ruolo del Friuli-Venezia Giulia

Per Fedriga, il Friuli-Venezia Giulia può svolgere un ruolo di cerniera europea: una regione di confine con una tradizione di apertura ai mercati internazionali e con infrastrutture logistiche—dal porto di Trieste al retro-porto—capaci di favorire scambi e investimenti. In questo quadro, consolidare i rapporti con Israele significa anche opportunità per imprese, ricerca e turismo.

Pace, sicurezza e cooperazione

La soddisfazione per il percorso diplomatico promosso dagli USA è stata ribadita come leva per riaprire tavoli negoziali e creare condizioni di sicurezza per i civili, premessa indispensabile per il rilancio economico e la collaborazione tra territori.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?